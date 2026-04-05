-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
لمحاربة الجرائم الاقتصادية..

اتفاقية تعاون جديدة بين الأمن الوطني والضرائب

الشروق أونلاين
  • 2349
  • 0
أشرف وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، اليوم الأحد، على توقيع اتفاقية تعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة للضرائب، في خطوة تهدف إلى تعزيز آليات مكافحة الجرائم الاقتصادية.

وجرت مراسم التوقيع بحضور وزير المالية، عبد الكريم بوالزرد، إلى جانب المدير العام للأمن الوطني، علي بداوي، حيث تندرج هذه الاتفاقية ضمن مساعي الدولة لتقوية أدوات التصدي للجريمة المنظمة، لاسيما تلك المرتبطة بالشق المالي والاقتصادي.

وتهدف الاتفاقية إلى دعم التنسيق العملياتي بين الطرفين، بما يسمح برفع نجاعة التدخلات وتطوير أساليب الكشف عن الجرائم المالية، في سياق حماية الاقتصاد الوطني وتعزيز مبادئ الشفافية.

وفي كلمة له، أكد سعيود، أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون بين المؤسسات، وتعكس إرادة مشتركة لتكريس العمل التكاملي في مواجهة التحديات المرتبطة بالجريمة الاقتصادية، مشيدًا في السياق ذاته بالمجهودات المبذولة في هذا المجال.

مقالات ذات صلة
حالة الطقس: رياح وزوابع رملية عبر بعض الولايات الجنوبية

حالة الطقس: رياح وزوابع رملية عبر بعض الولايات الجنوبية

الانتخابات التشريعية يوم الخميس 2 جويلية 2026

الانتخابات التشريعية يوم الخميس 2 جويلية 2026

بكامل طاقتها الإنتاجية.. عودة محطة “فوكة 2” لتحلية مياه البحر إلى الخدمة

بكامل طاقتها الإنتاجية.. عودة محطة “فوكة 2” لتحلية مياه البحر إلى الخدمة

سعيود: قانون الدوائر الانتخابية سيضمن تمثيلا عادلا للمواطنين

سعيود: قانون الدوائر الانتخابية سيضمن تمثيلا عادلا للمواطنين

دور مسجد باريس الاقتصادي لصالح الجزائر يزعج اليمين المتطرف

دور مسجد باريس الاقتصادي لصالح الجزائر يزعج اليمين المتطرف

أسعار الذهب

أسعار الذهب

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد