اتفاقية لتوفير 800 عربة لنقل الفوسفات عبر الخط المنجمي الشرقي

وقعت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية اتفاقية شراكة مع المؤسسة الوطنية لإنجاز عتاد ومعدات السكك الحديدية، لتزويدها بـ 800 عربة مقطورة مخصصة لنقل الفوسفات بجميع أنواعه عبر الخط المنجمي الشرقي، ما سيمكن من رفع قدرات النقل إلى 13.6 مليون طن سنويا.

وفق بيان للشركة، فإن هذه الاتفاقية تندرج ضمن التحضيرات الجارية لاستغلال الخط المنجمي الشرقي الممتد من جبل العنق مرورا ببلاد الحدبة وتبسة وصولا إلى عنابة، حيث تهدف إلى تعزيز منظومة النقل اللوجستي، خاصة في مجال نقل المواد المنجمية، بما يدعم فعالية سلاسل الإمداد المرتبطة بالقطاع.

وأوضح البيان أن استلام الدفعة الأولى من العربات سيكون ابتداء من شهر يوليو المقبل، على أن تتواصل عملية التسليم تدريجيا إلى غاية استكمال العدد الإجمالي بالتزامن مع دخول الخط السككي حيز الخدمة نهاية سنة 2027.

وأكد المصدر ذاته أن هذه الخطوة تندرج ضمن المساعي الوطنية لتعزيز التكامل بين قطاعي النقل السككي والصناعة، بما يساهم في دعم التنمية الاقتصادية الوطنية وتطوير المنتوج المحلي.

وجرت مراسم التوقيع بمقر المديرية العامة للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، تحت إشراف مديرها العام عاج بوعوني، وبحضور المدير العام للمؤسسة الوطنية لإنجاز عتاد ومعدات السكك الحديدية منير عباس، إلى جانب المدير العام للصناعة والخدمات التجارية بوزارة الصناعة محمد مكاتي، وعدد من الإطارات والمسؤولين من كلا الشركتين.