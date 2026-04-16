اجتماع تنسيقي لدراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية

ترأس وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السعيد سعيود، رفقة كل من الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة، مريم بن مولود، ووزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، سيد علي زروقي، اليوم الخميس 16 أفريل بمقر الوزارة، اجتماعًا تنسيقيًا خُصص لدراسة مشروع النظام المعلوماتي لمتابعة تموين السوق الوطنية وضمان السير الحسن للخدمة العمومية.

ووفقا لما أفادت به وزارة الداخلية، خُصص الاجتماع لدراسة وتحليل المؤشرات الخاصة بقطاع الداخلية والجماعات المحلية والنقل، المزمع إدراجها ضمن هذا النظام، لتعزيز آليات المتابعة وتدعيم قدرات اتخاذ القرار، وفقًا للمنظومة الوطنية لحوكمة البيانات.

وأكد سعيود خلال الاجتماع الانخراط التام لمصالحه في تجسيد هذا المسعى الاستراتيجي، من خلال إرساء نظام معلوماتي متكامل قائم على بيانات دقيقة ومحينة بصفة آنية، بما يمكّن السلطات العمومية من استباق الاختلالات المحتملة، سواء تعلق الأمر بتموين السوق الوطنية أو بتحسين جودة واستمرارية الخدمة العمومية.

ووجه سعيود جملة من التعليمات والتوجيهات من أجل “ضمان التجند التام على المستويين المركزي والمحلي لجمع المعطيات بصفة آنية وموثوقة”، و”تحديد المؤشرات ذات الأولوية، لاسيما المرتبطة بالإطار المعيشي للمواطنين وتموين السوق بالمواد واسعة الاستهلاك”، و”تثمين الأنظمة المعلوماتية المنصبة عبر مختلف هياكل القطاع واستغلالها الأمثل”، إضافة إلى “تعيين نقاط ارتكاز على مستوى الولايات وكافة الهيئات المعنية، لضمان إدراج وتحيين المعلومات بصفة مستمرة، بما يسمح بالوصول إلى معطيات دقيقة وقابلة للاستغلال الفوري”.

وعرف الاجتماع حضور إطارات مركزية عن القطاعات المعنية، إلى جانب ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني، ووكالة أمن الأنظمة المعلوماتية، وقيادة الدرك الوطني، والمديرية العامة للأمن الوطني.