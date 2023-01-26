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الجزائر

اجتماع في وزارة الفلاحة حول توسيع السدّ الأخضر وتطوير شجرة الأرغان

الشروق أونلاين
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اجتماع في وزارة الفلاحة حول توسيع السدّ الأخضر وتطوير شجرة الأرغان
أرشيف
سدّ الجزائر الأخضر

ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية محمد عبد الحفيظ هني مساء الخميس، اجتماعا مع المديرية العامة للغابات، المجمع العمومي للهندسة الريفية، والمكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية.

الاجتماع خصّص لاستعراض ودراسة تقدّم أهم الملفات الخاصة بالقطاع،  على غرار مشروع توسيع السدّ الأخضر، وبرنامج تطوير شجرة الأرغان.

وحسب بيان للوزارة، فقد تناول الاجتماع:

  •  ملف إعادة تهيئة وتوسيع السد الأخضر، الموكل إنجازه إلى مجمع الهندسة الريفية،
  •  ملف التشجير الخاص بالأشجار المثمرة المقاومة،
  • البرنامج الخاص بتطوير المناطق السهبية والرعوية والذي يندرج في إطار مهام المحافظة السامية لتطوير السهوب (HCDS)،
  • حالة تقدّم تنفيذ برنامج تطوير شجرة الأرغان.
  • ملف حماية البيئة والمحافظة على التوازنات البيئية، في إطار المهام الموكلة إلى المديرية العامة للغابات.

ووجّه الوزير هني في ختام الاجتماع، “تعليمات صارمة باحترام المقاييس التقنية للإنجاز. والالتزام بالآجال، والسهر على إنجاز البرامج حسب المعايير المعمول بها”، يضيف البيان.

جانب من الاجتماع

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