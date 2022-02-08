هذه مواصفات وفوائد شجرة الأرغان التي أمر الرئيس تبون بغرسها!

شجرة الأرغان أو الذهب الأخضر كما يطلق عليها.. ثروة نباتية بامتياز ولديها العديد من الفوائد الصحية والجمالية وحتى البيئية.

أصدر الرئيس عبد المجيد تبون، مؤخرا، قرارا بغرسها في مناطق الجنوب الغربي والهضاب العليا الغربية، مع تأسيس مركز وطني لتطوير زراعتها.

يجري منذ سنوات تجسيد عدة عمليات لتثمين شجرة الأرقان وضمان استدامتها بالمناطق الجنوبية، خاصة و أنها تعتبر من الأصناف النادرة بالجزائر.

“الأرغان” من فصيلة الأشجار الصنوبرية، التي يتركز تواجدها في سهل سوس جنوب غربيّ المغرب، وكذلك بمنطقة تندوف بجنوب غربيّ الجزائر وبعض المناطق بفلسطين.

هي النوع المحدد للنظام البيئي للغابات الغني بالنباتات المستوطنة، وبالتالي فهي قادرة على الصمود في بيئة قاسية في ظل ندرة المياه، وخطر التعرية والتربة الفقيرة.

تعرف بـ “لوز البربر” نسبة إلى شكل بذورها القريبة من اللوز، وهي شجرة نادرة يتراوح طولها بين 8 إلى 10 أمتار وتصل دورة حياة الشجرة لـ200 عام تقريباً، ويصل قطر أغصانها أو ما يعرف بـ”التاج)، إلى حوالي 70 متراً وتتجه أغصانها نحو الأرض.

ما تنفرد به شجرة الأرغان هو زيتها، الذي يتم تصديره لعدد كبير من دول العالم، حيث يستخدم لعلاج الكثير من الأمراض، إلى جانب فوائده التجميلية.

ذاع صيت هذا الزيت بعدما اكتشفت شركات أجنبية فوائده الكثيرة، إذ بات يعدّ مادة نفيسة، الشيء الذي جعل البعض يصفونه بـ”الذهب السائل” أو “الذهب الأخضر”، حيث يتراوح ثمن بيعه ما بين 100 و300 دولار للتر الواحد، مما يجعل منه أغلى زيت غذائي في العالم.

ويقول متخصصون إن لهذا الزيت فوائد صحية عدة، إذ يعالج الكولسترول والإكزيما والروماتيزم ويقاوم ظهور التجاعيد، كما أنه يحارب التهاب القولون والانزلاق الغضروفي.

وبشأن الفوائد التجميلية، فإن أركان يرطب وينظف البشرة، ويغذي الشعر وفروة الرأس، كما أنه يحفز الوظائف الحيوية لخلايا الجلد، مما يساهم في مقاومة شيخوخة الجلد. و

ويستعمل هذا الزيت كذلك للتخفيف من آثار حب الشباب وندوب الحرائق والجروح.

وفقاً لموقع الأمم المتحدة، وفي مقال حول اليوم العالمي للاحتفال بشجرة الأرغان الموافق لـ 10 ماي من كل عام، فإن دور الأرغان يبرز في زيادة المرونة وتحسين التكيّف مع المناخ وتحقيق الأبعاد الثلاثة للتنمية المستدامة – الاقتصادية والاجتماعية والبيئية – على المستوى المحلي.

وكان الرئيس قد أكد في اجتماع لمجلس الوزراء الجزائري، بحسب بيان للرئاسة أهمية قضية الزراعة في البلاد، معتبراً إياها “قضية مصيرية للأمة، ومسألة كرامة وطنية”، مشدداً على أن الجزائر تملك الإمكانات اللازمة للتقدم في هذا المجال.