احذر من شراء الدجاج المشوي في هذه الحالة

حسب منظمة حماية المستهلك

حذرت منظمة حماية المستهلك من شراء الدجاج المشوي في حالة وضع الدجاج الني فوقه داخل آلة الشواء.

ونبهت المنظمة في منشور لها عبر صفحتها الرسمية “فيسبوك” المستهلك بالقول “ان أردت شراء دجاج محمر لاحظ آلة تحمير الدجاج جيدا، إن وجدت أن التاجر عمد إلى وضع الدجاج النيء فوق الدجاج الطازج فلا تشتري و ابحث عن محل أخر”.

وأوضحت أن “الدجاج يمكن أن يحتوي على بكتيريا ضارة للإنسان ألا و هي “السالمونيلا” تسبب في عدّة أعراض (إسهال، غثيان، تقيؤ، حرارة مرتفعة…) تضهر خلال 12 الى 76 ساعة على من تناوله”.

وأكدت أنه “يمكن أن يسبب أعراض أخطر عند أصحاب المناعة الضعيفة (الأطفال، الحوامل، أصحاب الأمراض المزمنة، كبار السن) لذا الدجاج يطبخ دائما جيّدا ولا يتناول نصف مطهو كاللّحم”.

وأضافت أنه “في هذه الحالة الدجاج النيء الموجود في الأعلى يفقد ماءه خلال الطهي فوق الدجاج المحمّر ما قد يسبب في تلويثه بهذه البكتيريا. (كأنكم تناولتم دجاج محمّر مسقي بماء غسل به دجاج نيء، تصوروا فقط الأمر) وتغطيته بالألمنيوم ليست إلا حلّ جزئي لكن الخطر يبقى قائم”.

وتابعت “الأفضل أن يوضع الدجاج النيء في الأسفل والآخر في الأعلى مع ترك مسافة بينهما. مشيرة إلى أنّ الكثير من الدجاج غير موثوق المصدر ويمكن أن يفلت من الرقابة مع أنه ملوّث لذا يجب تفادي ما قد يسبب الضرر.