اختيار الدكتور الجزائري ساعد ساعد عضوا في اليونسكو

ضمن 280 أستاذ ومحترف عبر العالم

اختارت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة ‏”الـيونسكو” الدكتور الجزائري ساعد ساعد المتخصص في الصحافة والإعلام الرقمي، عضوا في شبكة كراسي اليونسكو للاتصال.

ووجه ” بيير بولي” وكيل الأمين العام لشبكة كراسي اليونسكو للاتصال خطابا إلى الدكتور الجزائري جاء فيه “الأستاذ الدكتور ساعد ساعد نظرا لملفك الأكاديمي والمهني، فقد تمت التوصية بأن تصبح عضوا في Orbicom، شبكة كراسي اليونسكو للاتصال، مضيفا “سيكون من دواعي سروري أن أرحب بعضويتك لتكون عضوا في Orbicom وهي شبكة دولية تربط نحو 60 كرسيا تابعا لليونسكو متخصصا في الاتصال حول العالم.. نحن نربط قادة الاتصال من الأوساط الأكاديمية والإعلامية والشركات والحكومية بهدف توفير تبادل المعلومات وتطوير المشاريع المشتركة.. نحو 280 أستاذ ومحترف في جميع أنحاء العالم أعضاء في Orbicom”.

وقال الدكتور الجزائري ساعد ساعد، أمس، في اتصال مع “الشروق”، إنه سبق أن قدمت الرابطة العربية للبحوث وعلوم الاتصال بلبنان ممثلة بالدكتورة مي عبد الله والأستاذة في الجامعة اللبنانية، وعضو في Orbicom توصية بإضافته كعضو نظرا لسجله الأكاديمي والعلمي، حيث نشر إلى غاية اليوم 22 كتابا متخصصا في مجال الإعلام والتكنولوجيات الحديثة المرتبطة بتطور حقول الإعلام الإلكتروني والرقمي منها كتاب “الصحافة الرقمية من الوسائط المتعددة إلى الذكاء الاصطناعي”، وكتاب “صحافة البيانات”، وكتاب “التحولات الجديدة في مجال التدريس الإعلامي”، وكتاب “الصحافة الإلكترونية وصحافة الهاتف المحمول” وغيرها، فضلا عن عشرات البحوث العلمية في مجلات دولية محكمة.

والدكتور ساعد ساعد أستاذ الصحافة والنشر الإلكتروني بجامعة الملك خالد بالسعودية، خريج معهد علوم الإعلام الاتصال بجامعة الجزائر، سبق له أن عمل أستاذا بجامعة الجزائر، وقدم عدة محاضرات وورشات عمل بعدة جامعات جزائرية وعربية وغربية .