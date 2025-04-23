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ارتباط نجل نتنياهو بمغربية.. ما قصة الحفل الذي أُقيم في الخفاء على أنغام عربية؟

جواهر الشروق
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ارتباط نجل نتنياهو بمغربية.. ما قصة الحفل الذي أُقيم في الخفاء على أنغام عربية؟

تحدّثت وسائل إعلام عبرية عن حفل ارتباط نجل رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتياهو بشابة مغربية، والذي تم إقامته في الخفاء على وقع أنغام عربية وبحضور مختلف أصناف الخمور.

وثارت حفيظة عديد الجهات في تل أبيب بعد حضور نتنياهو للحفل الذي كان قد صرح في وقت سابق منه بأنه لن يحضره بسبب الوضع الأمني واشتعال الاحتجاجات المطالبة بوقف الحرب والتوصل إلى صفقة شاملة لتبادل الأسرى والرهائن المحتجزين في غزة.

وبحسب المصور الإسرائيلي، الذي نشر الصور المثيرة للجدل عبر شبكات التواصل، فإن نتنياهو أقام عشاء ثاني بمناسبة تسلم السفير الأمريكي الجديد عمله- في منزل سيمون باليك، وتم إخفاء الحفل عن الجمهور”.

و”سيمون باليك” رجل أعمال أمريكي ذو مصالح سياسية وتجارية في تل أبيب يستضيف ويدلل عائلة نتنياهو في القدس وميامي.

وأكد الصحفي أن “سارة نتنياهو أصبحت ضيفة معتادة في مصنع خمور بمنطقة “ساغوت” في بار ميتزفاه لتقديم الخمور في حفل زفاف ابنها ” أفنير”.

واحتشد آلاف المستوطنين وسط تل أبيب للمطالبة بإقالة نتنياهو، بسبب إصراره على الاستمرار في الحرب، ورفضه اتفاقيات تقضى بتبادل الأسرى.

وأشعلت مشاهد لنتنياهو، خلال حفل حناء نجله مع شابة قيل إنها تنحدر من أصول مغربية، الجدل في تل أبيب، بعد تداول مقطع مصور عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر مجرم الحرب نتنياهو وهو يجلس إلى جانب زوجته سارة وابنه الأصغر أفنير وخطيبته عمّيت ياردني، في أجواء يسودها الفرح، على وقع الأنغام المغربية التقليدية.

واستفز مقطع الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع، المستوطنين الإسرائيليين الذين تعجبوا من ارتياح رئيس الوزراء التام في الوقت الذي تم الإعلان عن مقتل جندي وإصابة 5 في قطاع غزة، دون أن ينسوا الحديث عن الأسرى لدى حركة حماس.

وأقيم الحفل في بلدة “مزور” شرق تل أبيب في اليوم الأخير من عيد الميمونة، وهو تقليد يهودي–مغربي يُحتفل به بعد انتهاء عيد الفصح.

وجاء حضور نتنياهو وسط حالة من الغضب والجدل في الداخل الإسرائيلي، حيث لا يزال عشرات الأسرى في غزة، دون أي تقدم حقيقي في ملف إطلاق سراحهم، مما أثار تساؤلات حول أولوية حكومة الاحتلال في هذا التوقيت الحرج.

يذكر أن  حفل زفاف الابن الأصغر لنتنياهو، كان من المفترض أن يكون يوم 26 سبتمبر الماضي، بمزرعة رونيت بمنطقة الشارون بجانب عاصمة الاحتلال تل أبيب، قبل أن يتم تأجيله لنوفمبر ثم إلى جوان 2025، لدواعي أمنية.

ونفت بعض التقارير أن تكون خطيبة أفنير مغربية، وقيل إنها راقصة يهودية ووجه بارز في التلفزيون العبري، وتتواعد معه منذ ماي 2022، الأمر الذي عارضه كثيرون وأكدوا على أصولها خاصة وأن الطقوس في حفل الحناء كلها تشير إلى صدق الرواية المنتشرة.

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