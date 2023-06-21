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الجزائر

ارتفاع أسعار الأضاحي.. مسؤول يكشف الأسباب والبدائل

الشروق أونلاين
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ارتفاع أسعار الأضاحي.. مسؤول يكشف الأسباب والبدائل
ح.م

أكد المدير العام للمؤسسة الوطنية للحوم الحمراء، لمين دراجي، أن أسعار الأضاحي تعرف زيادة تصل إلى 5 ملايين سنتيم عن ثمنها الأصلي.

وأرجع دراجي خلال نزوله ضيفا ببرنامج “الشروق مورنينغ” الأربعاء، سبب هذا  الارتفاع الجنوني في الأسعار إلى السماسرة والوسطاء.

وأوضح المتحدث ذاته أن الدولة تمنح الشعير والعلف بأسعار معقولة لكنها لا تصل إلى المربي، داعيا المواطنين إلى الاقتراب من مؤسسته للحصول على الأضاحي بأسعار معقولة.

وقال لمين دراجي أن أسعار الأضاحي بالمؤسسة الوطنية للحوم الحمراء منخفض بـ3 ملايين سنيتم عن الأسواق الأخرى.

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