ارتفاع رقم أعمال المؤسسات الاقتصادية العمومية بنحو 14 بالمئة

ارتفع رقم أعمال المؤسسات العمومية الاقتصادية في الجزائر، بنسبة 13.9 بالمائة في سنة 2022، مقارنة بالسنة الماضية، حسب ما كشف عنه وزير الصناعة أحمد زغدار.

وقال زغدار في كلمته خلال لقاء الحكومة مع الولاة يوم الخميس، إن سنة 2022 “عرفت تسجيل تحسّن في أداء ومردودية المؤسسات العمومية الاقتصادية”.

وأضاف الوزير يقول:”يتمثل هذا التحسّن في ارتفاع قيمة الإنتاج بنسبة 13.3 بالمائة. و ارتفاع رقم الأعمال بنسبة 13.9 بالمائة. والمحافظة على مناصب الشغل”.

وتمّ تحقيق هذه الأرقام بعد الإجراءات المتخذة من طرف القطاع. حيث استفادت المؤسسات الصناعية التابعة للقطاع العمومي التجاري من سلسلة من الإجراءات لإعادة بعث نشاطها.

فقد تمّ إعادة بعث 18 مؤسسة، من بين 51 مؤسسة متوقّفة، يوضح الوزير. في حين يتطلّع القطاع إلى إعادة إطلاق 19 مؤسسة ستزاول نشاطها خلال سنة 2023.

كما “تمّ تسريع وتيرة تحويل ممتلكات وأصول 15 شركة و8 وحدات إنتاجية في العديد من القطاعات، و5 مشاريع في الترقية العقارية، لفائدة القطاع العمومي التجاري، في إطار إدماج الممتلكات المحجوزة في قضايا الفساد”، يضيف الوزير.