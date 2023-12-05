ارتفاع رقم أعمال “كات” إلى 2670 مليار عام 2023

تحتل المركز الثاني وطنيا في سوق التأمينات

أكد ناصر سايس، الرئيس المدير العام للشركة الجزائرية للتأمين (CAAT)، الثلاثاء، أن مؤسسته حققت رقم أعمال في سوق التأمين بلغ 26.7 مليار دينار جزائري عام 2023، مما عزز مكانتها كثاني أكبر شركة تأمين في السوق، رغم التنافسية الشرسة من طرف الكثير من الشركات.

وأكد سايس خلال ندوة بوهران خصصت لموضوع “التأمين، عامل المقاومة والتنمية الاقتصادية”، أن سنة 2023 شهدت زيادة رأس مال الشركة بـ5 مليار دينار جزائري، من 20 مليار دينار جزائري إلى 25 مليار دينار جزائري، وهو رقم مشجع سيدفعها إلى بذل مزيد من الجهود للتربع على عرش مؤسسات التأمين، هذا وقد تم التطرق خلال هذا الحدث الهام والذي نشطه مجموعة من المديرين التنفيذيين للشركة وخبراء إعادة التأمين، إلى مختلف المواضيع المتعلقة بإدارة المخاطر وتحسين برامج التأمين على وجه الخصوص.

وأبرز المتحدث الأهمية الكبرى للتأمين كدافع للنمو، وأنه “مدعم للتنمية المستدامة لجميع القطاعات الاقتصادية لإصلاح الأضرار التي لحقت بالعقارات المؤمنة واستقرار الوضع المالي للشركات، كما أنه يشكل رافعة لنقل وتكوين رأس المال الذي يعد أساسيًا لتمويل الاستثمار والنشاط الاقتصادي بشكل عام”.

من جهة ثانية، ناقش المشاركون خلال هذا اللقاء المستجدات العالمية وآخر التطورات في مجال إعادة التأمين، لاسيما فيما يتعلق بالمخاطر الناشئة وتلك المرتبطة بالتغيرات المناخية، مثل التي حدثت بتركيا والمغرب وغيرها من الدول، وتطرق بن سعيدي عبد الله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة المركزية لإعادة التأمين في كلمته، إلى دور إعادة التأمين في دعم صناعة التأمين.