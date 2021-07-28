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اقتصاد

ارتفاع صادرات الجزائر خارج المحروقات بنسبة 95 بالمائة خلال 2021

الشروق أونلاين
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ارتفاع صادرات الجزائر خارج المحروقات بنسبة 95 بالمائة خلال 2021

عرفت صادرات الجزائر خارج قطاع المحروقات ارتفاعا بنسبة 95 بالمائة خلال السداسي الأول من سنة 2021.

وأكدت وزارة التجارة في بيان لها أن الصادرات خارج قطاع المحروقات زيادات بمعدلات نسبية معتبرة مقارنة بنفس الفترة من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة أن صادرات السداسي الأول من سنة 2021 بلغت 2,03 مليار دولار فيما تم تسجيل 1,04 مليار دولار في نفس الفترة من السنة الماضية، حيث ارتفعت الصادرات بنسبة 95,55%.

وأضافت أن معدل الصارات خارج المحروقات بلغ 12,38% من القيمة الإجمالية للصادرات.

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