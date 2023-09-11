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ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2497 وفاة

الشروق أونلاين
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ارتفاع عدد ضحايا زلزال المغرب إلى 2497 وفاة
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من مخلّفات زلزال المغرب

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب المغرب مساء الجمعة، إلى 2497 وفاة و2476 إصابة، وفق آخر حصيلة أعلنتها وزارة الداخلية المغربية. 

وقال مسؤول في المعهد المغربي للجيوفيزياء لوكالة الأنباء الرسمية في البلاد إن الزلزال هو الأعنف في المغرب منذ أكثر من قرن.

وحدّد مركز الهزة التي سجّلت في حدود الساعة 23:11 بالتوقيت المحلي، وبلغت شدّتها 7 درجات على سلم ريجتر، بقرية إيغيل في إقليم الحوز بمدينة مراكش.

وقد شعر بالهزة الأرضية سكان المدن الواقعة في محيط 400 كيلومتر من المركز. كما أعقبتها عدّة هزات ارتدادية، وفق المصدر.

وقررت الجزائر يوم السبت، فتح مجالها الجوي لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لإغاثة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب عدّة مناطق من المغرب.

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