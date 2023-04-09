ارتفاع كبير لضحايا حوادث المرور خلال النصف الأول من رمضان

تسببت حوادث المرور في مقتل أكثر من 100 شخص وإصابة 448 آخرين بجروح، وهذا منذ بداية شهر رمضان.

وكشف الرائد سمير بوشحيط رئيس مكتب التنسيق المروري بالدرك الوطني عن تسجيل 316 حادث مرور، منذ بداية رمضان ما خلف هلاك 104 أشخاص وإصابة 448 آخرين.

ولدى نزوله ضيفا على برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الثانية، أكد بوشحيط هلاك 13 شخص خلال عطلة نهاية الأسبوع الأخيرة

وأضاف الرائد بوشحيط قائلا، “لو نقارن هذه الحصيلة بنفس الفترة من رمضان 2022 نلاحظ أن نسبة الحوادث قد ارتفعت بـ 87 حادث و18 حالة وفاة و84 جريح.

وأوضح بوشحيط، أنه خلال الساعات القليلة التي تسبق موعد الإفطار يتم الرفع من وتيرة عمل دوريات المراقبة وتكثيفها من اجل محاربة مختلف المناورات والسلوكات السلبية التي يقوم بها السائقون.

وتابع ضيف الثانية “تم اسداء تعليمات إلى الوحداث العملياتية من أجل الصرامة في تطبيق القانون بمعاقبة المخالفين وعدم التسامح معهم.