استئناف الهجمات ضد إيران.. هذا ما قاله ترامب!
صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، بإحتمال استئناف الهجمات ضد إيران في حالة عدم التوصل لاتفاق.
وقال ترامب، ردا على سؤال أحد الصحفيين في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بشأن استئناف الحرب: “هناك احتمال أن يحدث ذلك”، واصفا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران بأنه “لطيف للغاية”.
وأضاف: “أُبلغت بالخطوط العامة لاتفاق مع إيران، وسيتم تزويدي بالنص الدقيق له”، مردفا: “سأدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو”.
وتابع: “لا أتصور أن تلك الخطة ستكون مقبولة”، مشيرا إلى أن إيران “تعرضت لضربات قوية للغاية، وسوف تحتاج إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها”.
والجمعة قال ترامب إن الولايات المتحدة لن تنسحب من مواجهتها مع إيران مبكرا، كما أكد أن بلاده “لن تنسحب من مواجهتها مع طهران مبكرا، ثم تعود المشكلة للظهور بعد ثلاث سنوات”.
وشدد على أن “المقترح الإيراني المُقدَّم غير كافٍ”، مضيفا: “لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.