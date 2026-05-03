استئناف الهجمات ضد إيران.. هذا ما قاله ترامب!

صرّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء السبت، بإحتمال استئناف الهجمات ضد إيران في حالة عدم التوصل لاتفاق.

وقال ترامب، ردا على سؤال ⁠أحد الصحفيين ⁠في ويست بالم بيتش بولاية فلوريدا، بشأن استئناف الحرب: “هناك احتمال أن يحدث ذلك”، واصفا الحصار الذي تفرضه الولايات المتحدة على إيران بأنه “لطيف للغاية”.

وأضاف: “أُبلغت بالخطوط العامة لاتفاق مع إيران، وسيتم تزويدي بالنص الدقيق له”، مردفا: “سأدرس قريبا الخطة التي أرسلتها إيران إلينا للتو”.

وتابع: “لا أتصور أن تلك الخطة ستكون مقبولة”، مشيرا إلى أن إيران “تعرضت لضربات قوية للغاية، وسوف تحتاج إلى 20 عاما لإعادة بناء قدراتها”.

والجمعة قال ترامب إن الولايات ‌المتحدة ‌لن ⁠تنسحب من مواجهتها ⁠مع ‌إيران ⁠مبكرا، كما أكد أن بلاده “لن تنسحب من مواجهتها مع طهران مبكرا، ثم تعود ⁠المشكلة للظهور ⁠بعد ثلاث سنوات”.

وشدد على أن “المقترح الإيراني المُقدَّم غير كافٍ”، مضيفا: “لن نسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي”.