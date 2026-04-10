استبعاد حكم مباراة الجزائرـ نيجيريا عيسى سي من قائمة حكام مونديال 2026

ندالا حكم نهائي كأس إفريقيا خارج "العرس العالمي"

شهدت قائمة الحكام النهائية لبطولة كأس العالم 2026 مفاجأة لافتة بعد استبعاد الحكم السنغالي عيسى سي والحكم الكونغولي جان جاك ندالا، رغم حضورهما البارز في كبرى المنافسات القارية خلال الفترة الماضية.

وجاء استبعاد عيسى سي، الذي أدار مواجهة المنتخب الوطني أمام نيجيريا،في ربع نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025، وقد أثارت قراراته جدلاً واسعاً، حيث قدم الاتحاد الجزائري شكوى رسمية ضده بسبب أخطاء تحكيمية جسيمة، أبرزها عدم احتساب ركلة جزاء لصالح “الخضر” وعدم مراجعة تقنية الفيديو ليطرح العديد من التساؤلات، زد على ذلك ظهوره بمستوى متذبذب خلال اللقاءات التي أدارها مؤخرًا لعل أبرزها مباراة الأهلي والترجي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل، يُعد استبعاد جان جاك ندالا أكثر إثارة للجدل، حيث أدار نهائي كأس الأمم الإفريقية الأخير، وهي من أهم المباريات على مستوى القارة، ما كان يُعزز من فرصه للتواجد ضمن نخبة حكام المونديال، إلا أن القرارات التحكيمية التي صاحبت النهائي، وما تبعها من اعتراضات واسعة، قد تكون أحد الأسباب وراء غيابه عن القائمة النهائية.

ويعكس هذا القرار توجه الاتحاد الدولي لكرة القدم نحو اختيار مجموعة محدودة من الحكام وفق معايير دقيقة تشمل الأداء الفني، والقدرة على إدارة المباريات الكبرى، إلى جانب تقييمات اللجان المختصة خلال البطولات القارية والدولية.

ومن المتوقع أن يثير هذا الاستبعاد ردود فعل داخل الأوساط التحكيمية في إفريقيا، خاصة مع غياب أسماء كانت تُعد من أبرز المرشحين لتمثيل القارة في المحفل العالمي، ما يفتح باب النقاش حول معايير الاختيار ومدى تأثير الأداء في البطولات الكبرى على قرارات “الفيفا”.