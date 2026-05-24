استثمارات بـ 200 مليار دج و6200 منصب شغل.. إطلاق 7 وحدات صناعية جديدة بمستغانم

أشرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار، عمر ركاش، على وضع حجر الأساس لإنجاز سبع وحدات صناعية جديدة بالمنطقتين الصناعيتين “البرجية 1” و“البرجية 2”، ضمن مشاريع استثمارية مصرح بها تقارب قيمتها 200 مليار دينار، من المرتقب أن توفر أكثر من 6200 منصب شغل مباشر، في خطوة تهدف إلى تعزيز النشاط الاقتصادي ودعم الاستثمار المنتج.

وكشف ركاش أمس السبت أن الوكالة وزعت إلى غاية اليوم 29 وعاءً عقاريًا عبر المنطقتين الصناعيتين بمساحة إجمالية تقارب 180 هكتارًا، لفائدة مشاريع استثمارية دخل عدد منها مرحلة الإنجاز الفعلي، فيما بلغت مشاريع أخرى مراحل متقدمة من الأشغال، بالتوازي مع استمرار استقبال طلبات استثمار جديدة.

وأوضح المسؤول ذاته أن الوكالة أعدت 17 عقد امتياز، ما ساهم في إعادة بعث الحركية الصناعية بالمنطقة، مؤكدًا أن المنطقة الصناعية استعادت جاذبيتها بفضل استقطاب مشاريع واعدة من شأنها المساهمة في تنشيط الاقتصاد المحلي وتعزيز الاقتصاد الوطني.

ويعد المشروع المدمج لمجمع “فاديركو” من أبرز المشاريع التي يجري إنجازها، إذ يضم ثلاث وحدات صناعية متخصصة في تحويل الورق وصناعة مشتقاته، إلى جانب مشروع “ورق” لإنتاج عجينة الورق والورق المقوى، ومشروع “مابي تاك” للتحويل الأولي للمواد البلاستيكية الأساسية، باستثمار إجمالي يقدر بـ 30 مليار دينار.

ومن المنتظر أن يوفر مشروع “فاديركو” نحو 1200 منصب شغل مباشر و3600 منصب غير مباشر، فيما يرتقب أن يوفر مشروع “تالاس”، المتضمن وحدتين لإنتاج الورق المقوى وورق “الكرافت”، ما بين 500 و600 منصب شغل مباشر، إضافة إلى حوالي 4000 منصب غير مباشر، بالنظر لاعتماده على آليات الاقتصاد التدويري.

كما أشرف المدير العام للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار خلال الزيارة على وضع حجر الأساس لوحدتين صناعيتين جديدتين، الأولى مخصصة لإنتاج وتخزين بذور البطاطس، والثانية لإنتاج زيت المائدة، على أن يتم استلامهما خلال 18 شهرًا.

وشملت الزيارة كذلك معاينة وحدة للصناعات الميكانيكية دخلت حيز الاستغلال، وأخرى متخصصة في صناعة الأواني الخزفية لا تزال قيد الإنجاز، باستثمار مصرح به يقدر بـ 700 مليون دينار.

وتفقد الوفد أيضًا المشاريع التهيئية والمرافقة، لاسيما محطتي رفع المياه الصناعية ومياه الأمطار، إلى جانب المحول الكهربائي عالي الضغط، حيث قُدمت شروحات حول أشغال تهيئة المنطقتين الصناعيتين التي بلغت نسبة إنجازها 100 بالمائة.