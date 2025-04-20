استراتيجيات النهوض بتصنيف الجامعات الجزائرية عالميًّا: الواقع والتحديات

تُعدّ مرئية الجامعات ركيزة أساسية في تحديد مكانتها ضمن التصنيفات العالمية، إذ تعتمد المؤسسات الأكاديمية المرموقة على استراتيجيات مدروسة لتعزيز حضورها البحثي والتعليمي. في ظل التنافسية المتزايدة، بات تصنيف الجامعات مؤشرًا جوهريًّا لجودة التعليم العالي والبحث العلمي، مما يؤثر مباشرةً على سمعتها الأكاديمية وجاذبيتها للطلاب والباحثين الدوليين. ورغم امتلاك العديد من الجامعات العربية، بما فيها الجزائرية، مقومات أكاديمية قوية، إلا أنها تواجه تحديات تعيق ارتقاءها إلى مراتب متقدمة عالميًّا. لذا، فإن تحسين تصنيفها يستدعي فهماً دقيقًا لمعايير التقييم الدولية وتطبيق استراتيجيات فعالة أثبتت نجاحها في تجارب الجامعات الرائدة.

تصنيف الجامعات عملية معقدة تعتمد على معايير دقيقة لقياس الأداء الأكاديمي والبحثي. تأتي في مقدمة هذه التصنيفات:

“تصنيف شنغهاي الأكاديمي للجامعات” (ARWU)، والذي يُعدّ الأكثر استنادًا إلى الأداء البحثي. يعتمد هذا التصنيف على عدة معايير، أبرزها: عدد الحائزين على جوائز نوبل ممن تخرّجوا أو عملوا في الجامعة (30٪)، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلتي NatureوScience، بـ20 بالمائة إضافة إلى عدد الاستشهادات العلمية والباحثين الأكثر تأثيرًا (40٪)، فضلًا عن الأداء الأكاديمي مقارنة بعدد أعضاء هيئة التدريس والطلاب 10٪. ويقتصر هذا التصنيف على أول 500 جامعة عالميًّا، ما يجعله معيارًا صارمًا تهيمن عليه المؤسسات البحثية الكبرى.

أما تصنيف التايمز للتعليم العالي (THE)، فهو يُعدّ من أكثر التصنيفات شمولية، إذ يقيِّم الجامعات بناءً على خمسة معايير رئيسية، وهي: جودة التدريس (30٪)، البحث العلمي (30٪)، الاستشهادات بالأبحاث المنشورة (30٪)، العلاقات الدولية من ناحية نسبة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس الأجانب (7.5٪)، والدَّخل الجامعي من القطاع الصناعي (2.5٪).

يتميز هذا التصنيف بتقديم صورة أكثر توازنًا عن الجامعة من خلال دمج البحث والتدريس والبعد الدولي، ما يجعله خيارًا مفضلًا لمؤسسات التعليم العالي التي تسعى إلى تحسين سمعتها الأكاديمية عالميًّا.

من ناحية أخرى، يركز تصنيف “كيو إس” العالمي للجامعات (QS) على السمعة الأكاديمية للمؤسسة ومدى جاهزية خريجيها لسوق العمل. يجري احتساب الترتيب وفقًا لعدة مؤشرات، أهمها: السمعة الأكاديمية بنسبة (40٪)، نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى الطلاب (20٪)، الاستشهادات البحثية (20٪)، تقييم جهات التوظيف لجودة الخريجين (10٪)، ونسبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين (10٪).

في المقابل، تصنيف ويبوميتركس (Webometrics) : يعتمد على قوة الحضور الرقمي للجامعة، ويقيس جودة مواقع الجامعات، ومدى الوصول إلى الأبحاث، والتفاعل الأكاديمي عبر الإنترنت.

ورغم اختلاف هذه التصنيفات في منهجياتها، إلا أنها تشترك في بعض المعايير الأساسية، مثل البحث العلمي، والتأثير الأكاديمي، وجودة التدريس، والسمعة الدولية. وبالنظر إلى هذه المعايير الدقيقة التي تعتمدها التصنيفات الدولية، تواجه الجامعات الجزائرية تحديات متعددة تعيق تحقيق مراكز متقدمة.

تحدياتٌ تواجه جامعاتنا

تواجه الجامعات الجزائرية تحديات متعددة تحدّ من قدرتها على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، رغم امتلاكها طاقات أكاديمية وكفاءات بحثية واعدة. ومن أبرز هذه التحديات ضعف الإنتاج العلمي، إذ لا تزال الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة مثل NatureوScience محدودة، مما يقلل من التأثير العلمي للأبحاث الجزائرية على المستوى الدولي. كما أن معدل الاستشهادات بها لا يزال منخفضًا، وهو عامل أساسي في التصنيفات الأكاديمية.

إضافةً إلى ذلك، تعاني الجامعات الجزائرية من محدودية التعاون الدولي، إذ تظل الشراكات البحثية مع الجامعات العالمية المصنَّفة ضعيفة، مما يقلل من فرص تبادل المعرفة والانخراط في المشاريع البحثية الكبرى. كما يشكل ضعف استخدام اللغة الإنجليزية في البحث العلمي عائقًا أمام وصول الأبحاث الجزائرية إلى المجتمع الأكاديمي العالمي، إذ يعتمد معظم الباحثين الجزائريين على اللغتين العربية والفرنسية، ما يقلل من فرص الاستشهاد بأعمالهم دوليًّا.

من جهة أخرى، يمثل نقص التمويل تحديًّا رئيسيًّا، إذ إن الاستثمارات الموجَّهة للبحث العلمي والابتكار لا تزال غير كافية لدعم المشاريع البحثية الكبرى، وهو ما ينعكس سلبًا على التطور التكنولوجي والاقتصادي للبلاد. كما تعاني الجامعات من ضعف الحضور الرقمي، إذ تفتقر العديد من المؤسسات إلى استراتيجيات فعالة لتحسين مواقعها الإلكترونية وجعلها مصدراً موثوقًا للمحتوى العلمي والأكاديمي، مما يؤثر على ترتيبها في التصنيفات الرقمية مثل Webometrics.

لمواجهة هذه التحديات وتحقيق تقدم ملموس في التصنيفات العالمية، ينبغي تبنّي استراتيجيات مدروسة تهدف إلى تحسين الأداء الأكاديمي والبحثي للجامعات الجزائرية.

استراتيجيات فعَّالة

ولمواجهة هذه التحديات، لا بد من تبني استراتيجيات فعالة تهدف إلى تحسين ترتيب الجامعات الجزائرية عالميًّا، بدءًا من تعزيز البحث العلمي والنشر الدولي، عبر تحفيز الباحثين وأعضاء هيئة التدريس على نشر أبحاثهم في قواعد بيانات مرموقة مثل Scopus وWeb of Science، وتقديم حوافز مالية وأكاديمية للأبحاث ذات التأثير العالي. كما يجب دعم المشاريع البحثية التي تتماشى مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وتوفير دورات تدريبية للباحثين حول أساليب النشر في المجلات العلمية العالمية.

إلى جانب ذلك، فإنَّ تطوير المناهج وطرق التدريس يعدّ خطوة ضرورية لمواكبة التطورات العلمية والتكنولوجية، من خلال تحديث المناهج الدراسية، وإدراج مقررات تركز على المهارات العملية والابتكار، إضافةً إلى تبني استراتيجيات تدريس حديثة مثل التعليم التفاعلي والتعليم المدمج والدورات المفتوحة عبر الإنترنت (MOOCs)، مما يعزز جودة التعليم العالي في الجزائر.

أما على مستوى العلاقات الأكاديمية الدولية، فمن الضروري إبرام شراكات مع جامعات مصنفة عالميًّا لتعزيز برامج التبادل الأكاديمي وتشجيع الأبحاث المشتركة بين الباحثين الجزائريين ونظرائهم في الخارج. ويمكن في هذا السياق استلهامُ تجربة جامعة طوكيو التي نجحت في تعزيز مكانتها في التصنيفات العالمية بفضل استراتيجياتها القائمة على الشراكات الأكاديمية الدولية الواسعة، إذ تتعاون مع مؤسسات بحثية مرموقة حول العالم، مما يعزز إنتاجها العلمي وتأثيرها الأكاديمي. إلى جانب ذلك، ينبغي العمل على زيادة استقطاب الأساتذة والطلاب الدوليين، مما يساهم في تعزيز التنوع الأكاديمي ويثري بيئة البحث والتعليم، وهو عنصرٌ أساسي في تحسين تصنيف الجامعات على المستوى العالمي.

وفي ظل التحوُّل الرقمي الذي يشهده العالم، ينبغي للجامعات الجزائرية تحسينُ حضورها الرقمي عبر تحديث مواقعها الإلكترونية وجعلها متاحة باللغتين العربية والإنجليزية، إذ يمكن أن تؤثر المرئية والوجود الإلكتروني على ترتيب الجامعة بنسبة تتراوح بين 10% إلى 20%، وقد تصل إلى 100% في تصنيف Webometrics، مما يجعلها عنصرًا جوهريًّا في تحسين التصنيف. إضافةً إلى نشر الأبحاث والمقالات العلمية على منصَّات مفتوحة مثل Google Scholar، والعمل على تحسين تصنيفها عبر اعتماد تقنيات تحسين محركات البحث (SEO) وزيادة الروابط الخارجية المؤدية إلى المواقع الجامعية.

وعلى صعيد الابتكار وريادة الأعمال، يعدّ إنشاء مراكز بحثية متخصصة وحاضنات أعمال خطوة ضرورية لدعم المشاريع الريادية، وتعزيز الشراكات مع القطاع الصناعي لتحويل الأبحاث الأكاديمية إلى حلول تطبيقية، فضلاً عن تشجيع تسجيل براءات الاختراع وتطوير التكنولوجيا المحلية، مما يساهم في تحقيق قفزة نوعية في التصنيفات الأكاديمية.

تجارب ناجحة

تحسين ترتيب الجامعات عالميًّا يتطلب استراتيجيات فعّالة تشمل البحث العلمي، والشراكات الأكاديمية، وتعزيز الوجود الرقمي. تمكّنت جامعة سنغافورة الوطنية (NUS، التي تحتل المرتبة 11عالميًّا في تصنيف QS لعام 2024، من تحقيق تقدُّم ملحوظ عبر زيادة النشر في مجلات مرموقة مثل NatureوScience، إلى جانب شراكاتها مع معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) في الولايات المتحدة الأمريكية، المصنَّف رقم 1 عالميًّا.

تواجه الجامعات الجزائرية تحديات متعددة تحدّ من قدرتها على تحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية، رغم امتلاكها طاقات أكاديمية وكفاءات بحثية واعدة. ومن أبرز هذه التحديات ضعف الإنتاج العلمي، إذ لا تزال الأبحاث المنشورة في المجلات العلمية المرموقة مثل NatureوScience محدودة، مما يقلل من التأثير العلمي للأبحاث الجزائرية على المستوى الدولي. كما أن معدل الاستشهادات بها لا يزال منخفضًا، وهو عامل أساسي في التصنيفات الأكاديمية.

بدورها، عززت جامعة تسينغهوا الصينية المرتبة 17 عالميًّا في (QS 2024) مكانتها من خلال دعم الابتكار وريادة الأعمال، مما ساهم في تأسيس شركات تقنية كبرى مثل ByteDance المالكة لتطبيق (TikTok)، أما جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (KAUST) في السعودية، فقد استفادت من استثمارات ضخمة في البحث العلمي والمختبرات الحديثة، ما ساهم في تحسين تصنيفها إلى الفئة 201-300 في تصنيف شنغهاي 2024.

في الجزائر، تمكّنت جامعة جيلالي اليابس بسيدي بلعباس من تحقيق تقدُّم ملحوظ عبر زيادة النشر العلمي في Scopus، وتطوير شراكات دولية، وتحسين موقعها الإلكتروني لتعزيز مرئيتها الأكاديمية، ما جعلها تحتل المرتبة الأولى مغاربيًّا والثانية إفريقيًّا وفق تصنيف. THE World Ranking 2025 هذه التجارب تثبت أن التركيز على البحث، والتعاون الدولي، والرقمنة، يمكن أن يساهم في رفع تصنيف الجامعات الجزائرية وتعزيز مكانتها عالميًّا.

إلى مصافّ العالمية

إن تحسين ترتيب الجامعات الجزائرية عالميًّا ليس مجرد هدف نظري، بل هو عملية تتطلب استراتيجيات واضحة وجهودًا متواصلة؛ فالجامعات الرائدة لم تصل إلى مراتبها المتقدِّمة إلا من خلال الاستثمار في المعرفة، والابتكار، والتكنولوجيا الحديثة، وهو ما يستوجب على الجامعات الجزائرية تبنّي استراتيجيات فعالة تستند إلى دعم البحث العلمي، وتعزيز التعاون الأكاديمي الدولي، وتطوير البيئة التعليمية. لذا، فإن تحفيز النشر العلمي في مجلات مرموقة، إلى جانب إقامة شراكات مع جامعات عالمية، يساهم في رفع جودة البحث العلمي وزيادة تأثيره على المستوى الدولي.

تعاني الجامعات الجزائرية من محدودية التعاون الدولي، إذ تظل الشراكات البحثية مع الجامعات العالمية المصنَّفة ضعيفة، مما يقلل من فرص تبادل المعرفة والانخراط في المشاريع البحثية الكبرى. كما يشكل ضعف استخدام اللغة الإنجليزية في البحث العلمي عائقًا أمام وصول الأبحاث الجزائرية إلى المجتمع الأكاديمي العالمي، إذ يعتمد معظم الباحثين الجزائريين على اللغتين العربية والفرنسية، ما يقلل من فرص الاستشهاد بأعمالهم دوليًّا.

يُعدّ تعزيز استخدام اللغة الإنجليزية عاملاً حاسمًا في تحقيق هذا التحوّل، نظرًا لدورها المحوري في البحث العلمي والتواصل الأكاديمي الدولي، إذ تُعتمد في الأبحاث الرائدة، والمؤتمرات، والمجلات المصنفة. لذا، فإن دمجها في المناهج، وتشجيع النشر بها، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة سيسرّع من اندماج الجامعات الجزائرية عالميًّا.

يُعدّ تعزيز استخدام اللغة الإنجليزية عاملاً حاسمًا في تحقيق هذا التحوّل، نظرًا لدورها المحوري في البحث العلمي والتواصل الأكاديمي الدولي، إذ تُعتمد في الأبحاث الرائدة، والمؤتمرات، والمجلات المصنفة. لذا، فإن دمجها في المناهج، وتشجيع النشر بها، وإطلاق برامج تدريبية متخصصة سيسرّع من اندماج الجامعات الجزائرية عالميًّا.

إضافةً إلى ذلك، يُعدّ تعزيز الحضور الرقمي من خلال تحسين المواقع الجامعية، ونشر الأبحاث على منصات مفتوحة، وتفعيل تقنيات تحسين محركات البحث (SEO) عنصرًا أساسيًّا في رفع ترتيب الجامعات في تصنيفات مثلWebometrics كما أن ربط البحث العلمي بالاقتصاد الوطني عبر دعم الابتكار وريادة الأعمال، وإنشاء الحاضنات التكنولوجية، سيمكِّن الجامعات الجزائرية من أداء دور محوري في التنمية المستدامة.

ورغم التحديات، فإنَّ الوصول إلى التميز الأكاديمي ليس مستحيلًا، بل يتطلب رؤية واضحة، واستثمارًا مستدامًا، وتعاونًا وثيقًا بين الجامعات، والحكومة، والقطاع الخاص. فقط من خلال هذه الجهود المتكاملة، يمكن للجامعات الجزائرية أن تنافس على الساحة الأكاديمية العالمية وتصبح جزءًا من منظومة التعليم العالي الرائدة عالميًّا.