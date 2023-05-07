استرجاع 5638 قطعة أثرية ومعالجة 125 قضية خاصة بالتراث

مراجعة الخريطة الأثرية وتحيين قانون التراث

كشف مدير الحماية القانونية والممتلكات الثقافية بوزارة الثقافة والفنون، عمار نوارة أنه تم استرجاع 50 ألف قطعة أثرية منذ إنشاء المديرية في سنة 2005.

وأضاف المتحدث خلال الدورة التكوينية الخامسة لحماية الممتلكات الثقافية والمنظمة لفائدة قرابة 80 عنصرا من مختلف الأسلاك الأمنية أن جل القطع المسترجعة تتمثل في القطع النقدية القديمة التي تعتبر المستهدف الأول للسرقة والاتجار غير المشروع كونها خفيفة وسهلة الإخفاء والتنقل، إلى جانب اللوحات الفنية بعضها يعود للحقبة الاستعمارية فضلا عن رؤوس السهام المتواجدة خاصة في صحرائنا والجنوب الكبير وكذا التماثيل والتحف التي تعرضت للسرقة إبان العشرية السوداء على غرار قناع القورقون وتمثال الإمبراطور أدريانوس الذي كان معروضا للبيع في المزاد العلني بأمريكا.

وأشار عمار نوارة إلى أن عملية استرجاع الممتلكات الثقافية متواصلة حيث تم خلال سنة 2022 استرجاع 4 آلاف قطعة أثرية وتراثية على المستوى الوطني، كما نوه المتحدث بالتجنيد الشعبي والرسمي للتصدي لعمليات السرقة والطمس التي يتعرض لها تراثنا وتبني الدفاع عنه حيث تحتل الجزائر المرتبة 21 عالميا في مجال حماية التراث والأولى إفريقيا في مجال التراث اللامادي والمرتبة الرابعة في مجال التراث المادي.

وقال عمار نوارة في السياق ذاته أن التحدي الأكبر اليوم هو رقمنة هذا التراث حيث أطلقت الوزارة مؤخرا مشروع طموح هو في المرحلة الرابعة من الانجاز هو نظام المعلومات الجغرافي وتحديث الخريطة الأثرية وفقا لمتطلبات التطورات التكنولوجية.

من جهته، أشاد الأمين العام لوزارة الثقافة زهير بلالو بدور مختلف الأسلاك الأمينة في التصدي لحملات سرقة التراث الوطني مؤكدا في كلمة ألقاها نيابة عن الوزيرة مولوجي أن الجزائر بصفتها أكبر بلد إفريقي في تصنيف التراث ستحضن المتحف الإفريقي الذي سيحمل مهمة استرجاع والدفاع عن تراث القارة. وقال بلالو إن الجزائر تسجل 15 ألف موقع في الخريطة الأثرية والعدد في تصاعد لأن الاكتشافات متواصلة. وفي السياق ذاته كشف المتحدث أن الوزارة بصدد مراجعة الخريطة الأثرية وفقا للتطورات مع مختلف التشريعات.

وعرفت الجلسة الافتتاحية للدورة التكوينية في طبعتها الخامسة تدخل ممثلي مختلف الأسلاك الأمينة والذين شددوا على تجد جميع الهيئات في حماية التراث الوطني والتصدي لمختلف حملات السرقة التي تواجه هذا التراث حيث أشار ممثل الجمارك أنه تم إحباط تهريب 996 قطعة أثرية خلال الثلاثي الأول من السنة الجارية من حقب تاريخية مختلفة.

كما أشار العقيد ملي من الدرك الوطني أنه تم خلال سنة 2022 معالجة 125 قضية خاصة بالتراث واسترجاع 5638 قطعة أثرية واكتشاف 52 قطعة أثرية.