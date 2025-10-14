-- -- -- / -- -- --
الجزائر
مدة إنجازه لن تتجاوز 24 شهرًا

استعدادات مكثفة لانطلاق مشروع عمراني حديث بسيدي موسى

الشروق أونلاين
وزارة السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية
جانب من الزيارة الميدانية

أشرف وزير السكن والعمران والمدينة والتهيئة العمرانية، محمد طارق بلعريبي، على زيارة ميدانية إلى بلدية سيدي موسى بالعاصمة، لمتابعة التحضيرات الجارية لانطلاق مشروع القطب المالي الذي يُعد صرح عمراني حديث وعصري ويعتبر من أهم المشاريع العمرانية الحديثة ذات الطابع العصري في الجزائر.

وخلال الزيارة، يوم أمس الاثنين تم تقديم عرض تقني مفصل حول الجناح الإداري للمشروع (المنطقة 01)، تضمن مختلف الجوانب التحضيرية لانطلاق الأشغال.

ويُشرف على إدارة المشروع الوكالة الوطنية لإنجاز الاستثمارات في مجال التجهيز، بينما أسند تنفيذ الأشغال إلى شركة كوسيدار للإنجاز، وتكفّل مكتب كوسيدار للدراسات بمهام الدراسة والمتابعة التقنية.

واطلع الوزير على تفاصيل مكونات المشروع، موجهًا تعليمات صارمة لتسريع وتيرة إنجاز الدراسات وتقليص آجالها لضمان الانطلاق الفعلي في أقرب وقت ممكن، مع استكمال الدراسات التقنية الخاصة بالمشروع. كما دعا إلى الإسراع في تنصيب الورشة، بما يشمل تركيب محطة الخرسانة والمعدات الرافعة، والشروع في طلب وتجهيز الهياكل المعدنية.

وشدد بلعريبي على ضرورة تعبئة فرق عمل مخصصة لكل منشأة، واعتماد نظام عمل متواصل على مدار اليوم (3×8 ساعات)، بما يضمن رفع وتيرة الإنجاز واحترام الآجال المحددة، مشيرًا إلى أن مدة إنجاز المشروع لن تتجاوز 24 شهرًا لتسليمه بشكل كامل.

