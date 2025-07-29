استعداد واسع لمستخدمي التربية للاستفادة من التقاعد المسبق

في انتظار إيداع الملفات بصدور النص التنظيمي المحدد لسير العملية

ستشرع وزارة التربية الوطنية، من خلال مديرياتها التنفيذية، في تطبيق قانون التقاعد الجديد، الصادر مؤخرا، في الجريدة الرسمية، على أرض الواقع، بمجرد الإفراج عن النص التنظيمي لتسيير العملية، في حين يستعد المئات من المستخدمين عموما والأساتذة بشكل خاص لإيداع ملفاتهم، لأجل الاستفادة من التدابير والإجراءات التي جاء بها التشريع الجديد، والذي يحمل في طياته تخفيضا بثلاث سنوات، خصوصا أصحاب الحالات الصحية الحرجة، والتي لا تمكنهم من استكمال مساراتهم المهنية.

وسينتج عن ذلك شغور بيداغوجي كبير، ما سيدفع بمصالح الوزارة الوصية المختصة، إلى برمجة مسابقة توظيف خارجية وطنية للالتحاق برتبة أستاذ في أحد الأطوار التعليمية الثلاثة، من أجل تفادي ترك التلاميذ دون مربين ومن ثمة المحافظة على استقرار القطاع على المدين القريب والمتوسط، وتحقيق تكافؤ الفرص بين جميع المتعلمين.

أفادت مصادر “الشروق” بأنه وبمجرد صدور القانون الجديد رقم 25-09 المؤرخ في 19 جويلية 2025 في العدد الأخير من الجريدة الرسمية “رقم 47″، والذي يتمم القانون رقم 83-12المؤرخ في 2 جويلية 1983 والمتعلق بالتقاعد، فإن المئات من المستخدمين بشكل عام والأساتذة بصفة خاصة ممن بلغوا السن المطلوبة قانونا للاستفادة من تدابير وإجراءات التخفيض في التقاعد قد شرعوا في تحضير ملفاتهم لإيداعها في الوقت المناسب، خاصة فئة المصابين بأمراض ولا يمكنهم بذلك مواصلة مسيرتهم المهنية.

وبخصوص شروط التطبيق، لفتت مصادرنا إلى أن العملية يسيرها ويضبطها ويحددها نص تنظيمي سيصدر لاحقا، سيتضمن الإجراءات العملياتية الواجب التقيد بها، حيث من المرتقب تجسيده ميدانيا خلال الموسم الدراسي المقبل 2025/2026.

وفي الموضوع، أشار عومر بن عودة، الخبير التربوي في تصريح لـ”الشروق”، إلى أن تنفيذ قانون التقاعد المسبق ميدانيا سيؤدي مباشرة إلى تسجيل عدد كبير من المناصب المالية الشاغرة، خاصة في أوساط الأساتذة، وعليه “نرتقب الإعلان عن مسابقة وطنية للتوظيف الخارجي للأساتذة، والتي تفتح المجال أمام عديد المتخرجين من الجامعات في مختلف التخصصات، حينها قد يتم الاستغناء عن التوظيف عبر المنصة الرقمية”.

ويذكر أن التعديل الجديد المعلن عنه يكرس حق التقاعد المسبق لفائدة خمس فئات من موظفي قطاع التربية الوطنية، ويتعلق الأمر بالمعلمين، الأساتذة، النُظار، المديرين والمفتشين، في حين تم اشتراط على النساء أن لا يقل سنهن عن 55 سنة للاستفادة من ذات التخفيض، ولا يسمح بالجمع بين هذا التخفيض وتخفيض آخر منصوص عليه في المادة 8 من نفس القانون.