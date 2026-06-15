استعمالات أخرى للخيار بعيدا عن تناوله في السلطات

يُعرف الخيار بقيمته الغذائية العالية، لكن استعمالاته لا تقتصر على السلطات فقط، إذ يدخل في مجالات العناية بالبشرة والترطيب بفضل احتوائه على نسبة مرتفعة من الماء ومركبات نباتية مفيدة.

في هذا السياق، أجرى باحثون دراسة لتقييم كريم يحتوي على 3% من مستخلص الخيار، ووجدوا أن استخدامه ساهم في تحسين ترطيب الجلد وتقليل فقدان الماء عبر البشرة، كما أظهر تأثيرا إيجابيا على بعض مؤشرات صحة الجلد، وفقا لموقع academicjournals

للعناية بالبشرة وتهدئة التهيج

يُستخدم الخيار منذ سنوات في مستحضرات العناية بالبشرة بسبب تأثيره المبرد والمرطب.

وتشير تقارير طبية إلى أن شرائح الخيار أو عصيره قد تساعد على تهدئة البشرة المتهيجة وتخفيف الاحمرار الناتج عن التعرض للشمس، كما تمنح الجلد إحساسا بالانتعاش بفضل محتواه المائي المرتفع الذي يصل إلى نحو 96%.

تقليل انتفاخ العينين

يُعد وضع شرائح الخيار الباردة على العينين من أكثر الاستخدامات التجميلية شيوعا.

وتوضح مصادر طبية أن البرودة الطبيعية للخيار تساعد على تضييق الأوعية الدموية مؤقتا، مما قد يخفف من الانتفاخ حول العينين ويمنح مظهرا أكثر راحة وانتعاشا، خاصة بعد قلة النوم أو الإرهاق، بحسب موقع medicalnewstoday

الأقنعة الطبيعية للبشرة

يدخل الخيار في العديد من الوصفات المنزلية الخاصة بأقنعة الوجه، حيث يُمزج مع العسل أو الزبادي أو الشوفان للحصول على قناع يمنح البشرة إحساسا بالترطيب والراحة.

وتوضح بعض الدراسات والمراجعات أن مركبات الخيار المضادة للأكسدة قد تساهم في تهدئة البشرة المعرضة للالتهابات أو حب الشباب.

استخدامه في مستحضرات التجميل

تستعمل شركات التجميل مستخلصات الخيار في “التونر” والمرطبات وأقنعة الوجه ومنتجات تنظيف البشرة.

ويرجع ذلك إلى احتوائه على مركبات مثل فيتامين “سي” وبعض مضادات الأكسدة التي تمنح البشرة شعورا بالانتعاش وتساعد على تقليل الجفاف السطحي، وفق موقع healthline

تهدئة البشرة بعد التعرض للشمس

تُستخدم مستخلصات الخيار أحيانا في المنتجات المخصصة للعناية بالبشرة بعد التعرض لأشعة الشمس.

وتفيد المراجع الطبية بأن تأثيره المبرد قد يساعد على تخفيف الشعور بالحرارة والانزعاج المصاحب للحروق الشمسية الخفيفة، وإن كان لا يغني عن العلاجات الطبية عند الحاجة.

تحضير عصائر ومشروبات منخفضة السعرات

لايقتصر الخيار على السلطات، بل يُستخدم في العصائر الخضراء والمشروبات الصحية منخفضة السعرات الحرارية.

وبفضل احتوائه على كمية كبيرة من الماء وقلة سعراته الحرارية، يُعد مكونا شائعا في المشروبات المنعشة خلال فصل الصيف.

تحضير مياه منكهة تشجع على شرب السوائل

يلجأ كثير من الأشخاص إلى إضافة شرائح الخيار إلى الماء لإضفاء نكهة خفيفة عليه.

وتشير تقارير التغذية إلى أن الخيار من أكثر الأغذية احتواءً على الماء، لذلك يُستخدم في المشروبات المنعشة التي تساعد على تعزيز الترطيب اليومي، حسب موقع verywellhealth