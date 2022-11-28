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رياضة

استقالة رئيس نادي جوفانتوس ونائبه

الشروق الرياضي
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استقالة رئيس نادي جوفانتوس ونائبه
ح.م
من اليمين: أندريا أنييلي - بافل نيدفيد.

قدّم رئيس نادي جوفانتوس الإيطالي أندريا أنييلي مساء الإثنين استقالته من منصبه.

وفعل نائب الرئيس بافل نيدفيد والمدير العام ماوريتسيو أريفابيني بِالمِثل، كما جاء في بيان لِإدارة نادي “السيّدة العجوز”.

وطالب أعضاء مجلس إدارة فريق الأبيض والأسود المسؤول أريفابيني بِالبقاء في منصبه مُؤقّتا.

ويعقد مجلس إدارة نادي جوفانتوس جمعية عامّة في الـ 18 من جانفي 2023، تُسفر عن تعيين مكتب إداري جديد.

وترأّس أندريا أنييلي (45 سنة) نادي “اليوفي” منذ ماي 2010، بينما شغل بافل نيدفيد (50 سنة) منصب نائب الرئيس منذ أكتوبر 2015.

وفشل فريق “البيانكوري” هذا الموسم في التأهّل لِثمن نهائي رابطة أبطال أوروبا، وهي الحصيلة السلبية التي تحرمه من نيل مبلغ مالي معتبر قيمته 9.6 مليون أورو. وفي البطولة الإيطالية يحتلّ فريق المدرب ماسيميليانو أليغري المركز الثالث وبِفارق 10 نقاط عن الرائد نادي نابولي، بعد مرور 15 جولة.

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