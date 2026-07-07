استقالة وزيرة الثقافة المصرية بعد صدور حكم قضائي ضدها

يدينها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد

قدّمت وزيرة الثقافة المصري جيهان زكي يوم الثلاثاء، استقالتها لرئيس مجلس الوزراء. على خلفية صدور حكم قضائي يدينها بالتعدي على حقوق الملكية الفكرية للكاتبة سهير عبد الحميد.

وجاء في بيان لمجلس الوزراء المصري، أن الوزيرة قدّمت استقالتها “احتراما لأحكام القضاء، ولرفع الحرج عن الحكومة في هذه القضية الشخصية”.

قبل أن تؤكد في نفس الوقت أنها “ستستكمل اتخاذ جميع الإجراءات القانونية المتاحة. بما فى ذلك التماس إعادة النظر في الأحكام، وفقًا لما يتيحه القانون”.

من جهته، أعلن رئيس مجلس الوزراء قبوله استقالة وزيرة الثقافة، مع تعيين وزير التعليم العالي قائما بأعمال وزارة الثقافة، إلى حين تعيين وزير جديد.