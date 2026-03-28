في إطار استيراد 10 آلاف حافلة جديدة

استقبال شحنة جديدة من الحافلات المستوردة

ح. م
جانب من عملية تفريق شحنة من الحافلات المستوردة، مارس 2026.

استلمت مديرية الصناعات العسكرية لوزارة الدفاع الوطني عبر مؤسسة تطوير صناعة السيارات الناحية العسكرية الثانية آخر شحنة من الحافلات من الشريك الصيني والمقدرة بـ251 حافلة من مختلف الأصناف على مستوى ميناء الجزائر وميناء جن جن لتصل بذلك إجمالي الكمية المستوردة إلى 6492 حافلة، وفقا لما افاد به التلفزيون الجزائري اليوم السبت 28 مارس.

وحسب ذات المصدر، من المرتقب استلام آخر دفعة مقدرة بـ 308 حافلة من الشريك الألماني في غضون أيام على مستوى ميناء مستغانم لتختتم بذلك عملية استراد 6800 حافلة جديدة.

وتمثل هذه الحافلات حسب ذات المصدر أحدث ما أنتجته المصانع الأجنبية الشريكة حيث صنعت وفق أعلى المعايير التقنية وبما يتطابق كليا مع دفتر الشروط الصادر عن وزارة الصناعة مع تركيز خاص على ضمان أقصى مستويات الأمان والراحة سواء للمسافرين أو للسائقين.

