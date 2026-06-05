استقرار أسعار الغذاء العالمية في ماي رغم ارتفاع الحبوب والسكر

منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة "الفاو":

استقر مؤشر أسعار الغذاء العالمي الصادر عن منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) خلال ماي 2026 عند 130.8 نقطة، مسجلاً تراجعاً طفيفاً بنسبة 0.2% مقارنة بشهر أفريل، في ظل ارتفاع أسعار الحبوب والسكر مقابل انخفاض أسعار الزيوت النباتية ومنتجات الألبان، بينما ظلت أسعار اللحوم مستقرة تقريباً.

وأوضحت المنظمة في تقريريها الصادر اليوم الجمعة أن المؤشر ارتفع بنحو 2.9% مقارنة بماي من العام الماضي، لكنه بقي أقل بنسبة 18.4% من المستوى القياسي الذي سجله في مارس 2022.

وجاء ارتفاع أسعار الحبوب والسكر في مقدمة العوامل المؤثرة على السوق العالمية خلال الشهر الماضي، حيث صعد مؤشر أسعار الحبوب إلى 114.3 نقطة بزيادة 2.6% عن أفريل و4.9% على أساس سنوي. وعزت الفاو هذا الارتفاع إلى زيادة أسعار جميع الحبوب الرئيسية، وعلى رأسها القمح الذي واصل الصعود للشهر الرابع على التوالي بفعل تراجع توقعات المحاصيل لدى كبار المصدرين، خاصة الولايات المتحدة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الوقود والأسمدة.

كما ارتفعت أسعار الذرة مدعومة بقوة الطلب العالمي على الواردات وتراجع الإمدادات في الولايات المتحدة والبرازيل، فضلاً عن تنامي الطلب المرتبط بإنتاج الإيثانول. وامتدت الزيادات إلى الذرة الرفيعة والشعير نتيجة تشدد أسواق القمح والذرة، فيما ارتفع مؤشر أسعار الأرز بنسبة 2.7% بفعل المخاوف المناخية وارتفاع أسعار النفط ومشتقاته في عدد من الدول الآسيوية المصدرة.

وسجل السكر أكبر زيادة شهرية بين السلع الغذائية الرئيسية، إذ ارتفع مؤشره إلى 95.1 نقطة بزيادة 7.5% مقارنة بأفريل، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2025، رغم بقائه أقل بنسبة 13.1% عن مستواه قبل عام. وأرجعت المنظمة هذا الارتفاع إلى المخاوف من تقلص الإمدادات العالمية خلال الأشهر المقبلة، خاصة بعد انخفاض حصة قصب السكر المخصصة لإنتاج السكر في جنوب البرازيل لصالح إنتاج الإيثانول، إضافة إلى المخاوف من تأثير ظاهرة النينيو على الإنتاج في الهند وتايلاند خلال موسم 2026-2027.

في المقابل، تراجع مؤشر أسعار الزيوت النباتية إلى 185 نقطة، منخفضاً بنسبة 4.6% عن أفريل، ليسجل أول انخفاض شهري منذ بداية العام. ويعود ذلك أساساً إلى تراجع أسعار زيت النخيل وزيت الصويا، رغم استمرار ارتفاع أسعار زيت بذور اللفت وزيت عباد الشمس.

وأشارت الفاو إلى أن أسعار زيت النخيل العالمية انخفضت بعد خمسة أشهر متتالية من الارتفاع بسبب توقعات ضعف الطلب العالمي واستمرار حالة عدم اليقين في أسواق النفط الخام. كما تأثرت أسعار زيت الصويا بزيادة الإمدادات التصديرية في أمريكا الجنوبية، في حين دعمت محدودية الإمدادات في الاتحاد الأوروبي أسعار زيت بذور اللفت، واستفاد زيت عباد الشمس من استمرار شح المعروض، خاصة في أوكرانيا.

أما مؤشر أسعار اللحوم فبلغ 130.5 نقطة، محافظاً على استقراره تقريباً مقارنة بالشهر السابق، مع ارتفاع سنوي قدره 6.3%. وارتفعت أسعار لحوم الأبقار والأغنام والدواجن بفعل قوة الطلب العالمي ومحدودية الإمدادات.

وواصلت أسعار لحوم الأبقار ارتفاعها مدعومة بطلب قوي من الصين والولايات المتحدة، في وقت حدّت فيه عمليات إعادة بناء القطعان في عدد من الدول المنتجة من الكميات المتاحة للتصدير. كما ارتفعت أسعار لحوم الأغنام نتيجة محدودية الإمدادات في نيوزيلندا، في حين استفادت أسعار الدواجن من الطلب القوي على الصادرات البرازيلية.

وفي قطاع الألبان، انخفض المؤشر إلى 119.2 نقطة متراجعاً بنسبة 0.5% عن أفريل وبنسبة 22.4% مقارنة بالعام الماضي. واستمرت أسعار الزبدة في الانخفاض بأوروبا وأوقيانوسيا مع تحسن توافر دهون الحليب وزيادة المنافسة بين المصدرين، بينما شهدت أسعار الجبن تراجعاً محدوداً.

في المقابل، واصلت أسعار مسحوق الحليب منزوع الدسم ارتفاعها مدفوعة بالطلب القوي من الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأجزاء من آسيا، في حين سجل مسحوق الحليب كامل الدسم اتجاهات متباينة بين ارتفاعات طفيفة في أوقيانوسيا وانخفاضات في أوروبا نتيجة ضعف الطلب الصيني ووفرة الإمدادات العالمية.

ويُعد مؤشر أسعار الغذاء لمنظمة الأغذية والزراعة مقياساً شهرياً للتغيرات في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، ويستند إلى متوسط خمسة مؤشرات فرعية تشمل الحبوب والزيوت النباتية واللحوم ومنتجات الألبان والسكر، مرجحة بحسب متوسط حصص التصدير العالمية خلال الفترة 2014-2016.