استلام “المسجد القطب” بتيبازة قبل شهر رمضان

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، الثلاثاء، عن استلام المسجد القطب بتيبازة الذي أعيد بعث ورشته سنة 2021 قبل شهر رمضان.

وأكد الوزير بلمهدي أن نسبة إنجاز المسجد القطب بلغت 75 بالمائة حيث “سيتم بذل مجهودات بالتنسيق مع والي ولاية تيبازة أبو بكر الصديق بوستة لتقليص آجال تشييده”.

وأضاف الوزير: “سيتم استلام المشروع جزئيا قبل شهر رمضان وفتح قاعة الصلاة أمام المصلين بالمناسبة مع مراعاة الطابع الجمالي وفقا للطابع الهندسي الإسلامي”.

ووصف بلمهدي المسجد القطب بـ “الصرح الديني والمنارة التي من شأنها تقديم الإضافة اللازمة لقطاع الشؤون الدينية تماشيا مع برنامج الحكومة. الذي يصبو لتوسيع هياكل التعليم الديني والإشعاع الديني بالجزائر”.

للإشارة فإن هذا المعلم الديني يتسع لـ 10 آلاف مصلي و1200 مصلية كما يتوفر على عدة مرافق أخرى.

وسُجّل مشروع المسجد القطب “سنة 2011 وإنطلقت أشغاله في 2012. إلا أنه توقف وعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز قبل أن يعاد بعث أشغاله مجددا سنة 2021”.