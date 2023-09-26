-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

استلام “المسجد القطب” بتيبازة قبل شهر رمضان

الشروق أونلاين
  • 177
  • 0
استلام “المسجد القطب” بتيبازة قبل شهر رمضان
أرشيف
وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي

كشف وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، الثلاثاء، عن استلام المسجد القطب بتيبازة الذي أعيد بعث ورشته سنة 2021 قبل شهر رمضان. 

وأكد الوزير بلمهدي أن نسبة إنجاز المسجد القطب بلغت 75 بالمائة حيث “سيتم بذل مجهودات بالتنسيق مع والي ولاية تيبازة أبو بكر الصديق بوستة لتقليص آجال تشييده”.

وأضاف الوزير: “سيتم استلام المشروع جزئيا قبل شهر رمضان وفتح قاعة الصلاة أمام المصلين بالمناسبة مع مراعاة الطابع الجمالي وفقا للطابع الهندسي الإسلامي”.

ووصف بلمهدي المسجد القطب بـ “الصرح الديني والمنارة التي من شأنها تقديم الإضافة اللازمة لقطاع الشؤون الدينية تماشيا مع برنامج الحكومة. الذي يصبو لتوسيع هياكل التعليم الديني والإشعاع الديني بالجزائر”.

للإشارة فإن هذا المعلم الديني يتسع لـ 10 آلاف مصلي و1200 مصلية كما يتوفر على عدة مرافق أخرى.

وسُجّل مشروع المسجد القطب “سنة 2011 وإنطلقت أشغاله في 2012. إلا أنه توقف وعرف تأخرا كبيرا في الإنجاز قبل أن يعاد بعث أشغاله مجددا سنة 2021”.

مقالات ذات صلة
نتائج إيجابية في مجال القضاء على الفوارق التنموية

نتائج إيجابية في مجال القضاء على الفوارق التنموية

الناتو!

الناتو!

وفرة كبيرة للحليب والموزعون ينتقدون البيع المشروط للملابن

وفرة كبيرة للحليب والموزعون ينتقدون البيع المشروط للملابن

مسابقة “أجمل طمينة” في المولد النبوي

مسابقة “أجمل طمينة” في المولد النبوي

التكوين الإعلامي محور لقاء وزير الاتصال وسفير قطر بالجزائر

التكوين الإعلامي محور لقاء وزير الاتصال وسفير قطر بالجزائر

الرئيس تبون يستقبل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم

الرئيس تبون يستقبل رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد