استمرارية الخدمات العمومية مضمونة خلال عيد الأضحى

مخطط لوزارة الداخلية والولاة ينزلون إلى الميدان

باشرت السلطات المحلية عبر ولايات الوطن، تنفيذ مخططات خاصة تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات العمومية، تحسبا لحلول عيد الأضحى المبارك، حسب ما أورده، الاثنين، بيان لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل.

وفي إطار التحضيرات الجارية لعيد الأضحى المبارك، و”تنفيذا لتعليمات وزير الداخلية والجماعات المحلية والنقل، السيد سعيد سعيود، الرامية إلى ضمان الجاهزية التامة لمختلف المرافق والخدمات العمومية خلال هذه المناسبة، باشرت السلطات المحلية عبر مختلف ولايات الوطن تنفيذ مخططات خاصة تهدف إلى ضمان استمرارية الخدمات العمومية وتوفير الظروف الملائمة لفائدة المواطنين”، مثل ما أوضحه البيان.

وفي هذا السياق، “كثف الولاة خرجاتهم الميدانية واجتماعاتهم التنسيقية بحضور السلطات الأمنية ومديري الهيئات التنفيذية المعنية، قصد الوقوف على مدى جاهزية مختلف المصالح والوسائل المسخرة لإنجاح هذه المناسبة وضمان التكفل الأمثل بانشغالات المواطنين”. كما تم اتخاذ جملة من التدابير المتعلقة بـ”ضمان التزويد المنتظم بالمياه خلال أيام العيد، تحسبا لارتفاع الطلب أثناء نحر الأضاحي، وكذا استمرارية التزود بالكهرباء والغاز، مع تسخير الفرق التقنية للتدخل السريع ومعالجة أي اختلالات محتملة”.

وفي ذات الإطار، “تم ضبط برامج خاصة لضمان استمرارية خدمات النقل العمومي خلال أيام العيد، مع تعزيز بعض الخطوط وفق احتياجات المواطنين، فضلا عن السهر على التطبيق الصارم لنظام المداومة الخاص بالمحلات والتجار لضمان توفير المواد والخدمات الأساسية”. من جانبها، باشرت مصالح البلديات ومؤسسات النظافة تنفيذ مخططات استباقية خاصة بالنظافة والتطهير، شملت “تسخير الأعوان والعتاد وفرق التدخل الميداني لضمان رفع مخلفات الذبح وتنظيف الأحياء والمحيط خلال أيام العيد، إلى جانب تخصيص نقاط لجمع جلود الأضاحي والتكفل بنقلها في ظروف ملائمة”، يتابع المصدر ذاته.

وبالموازاة مع ذلك، تم إطلاق حملات تحسيسية وتوعوية عبر مختلف وسائل الاتصال، الغاية منها “حث المواطنين على الالتزام بالإرشادات التنظيمية المتعلقة بكيفيات التخلص من مخلفات الأضاحي واحترام الأماكن المخصصة لذلك، حفاظا على الصحة العمومية ونظافة المحيط”. وتؤكد هذه الإجراءات، وفقا لما أشار إليه البيان، “مدى تجند مختلف المصالح والهيئات العمومية عبر كامل التراب الوطني، من أجل ضمان ظروف تنظيمية وصحية ملائمة، وتوفير أفضل الخدمات للمواطن، خلال عيد الأضحى”.