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استهداف خيمة الصحفيين… استشهاد الصحفي أحمد منصور متأثرا بحروقه

الشروق أونلاين
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استهداف خيمة الصحفيين… استشهاد الصحفي أحمد منصور متأثرا بحروقه

أعلنت مصادر إعلامية فلسطينية، الثلاثاء، عن استشهاد الصحفي أحمد منصور متأثرا بالحروق الخطيرة التي إلتهمت جسده جراء القصف الإسرائيلي على خيمة الصحفيين.

ونعى التجمع الإعلامي الفلسطيني، في بيان، منصور “الذي استشهد في واحدة من أفظع جرائم الحرب ضد الصحافيين والإعلاميّين الفلسطينيين في قطاع غزة باستهداف خيمة الصحافيين بشكل متعمد ومباشر”.

وذكرت وكالة فلسطين اليوم أن منصور متزوج ولديه ثلاثة أطفال أكبرهم يبلغ من العمر ستة أعوام.

وفجر الإثنين، استشهد صحفي فلسطيني، وأصيب عدد من زملائه، جراء قصف طائرات الاحتلال خيمة مخصصة للصحفيين بالقرب من مجمع ناصر الطبي في مدينة خان يونس.

وانتشر مقطع مصور يوثّق لحظة اشتعال النيران داخل خيمة الصحفيين عقب الاستهداف، ويُظهر الفيديو أحد الصحفيين وقد تفحّم جسده نتيجة القصف المباشر والنيران المشتعلة من حوله، وأفادت مواقع إخبارية فلسطينية بأن المقطع يُوثق اشتعال النيران بالصحافي أحمد منصور داخل الخيمة، حيث وصفت إصابته بالخطيرة.

ويظهر الصحافي منصور في المقطع الذي التقطه أحد المصورين هناك، وقد تفحّم جسده ومن حوله النيران مشتعلة عقب عملية القصف.

وأفادت مصادر محلية بأن طائرات الاحتلال استهدفت بشكل مباشر خيمة الصحفيين المقامة بجوار مجمع ناصر الطبي، ما أسفر عن استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي، والشاب يوسف الخزندار، إلى جانب إصابة عدد من الصحفيين.

وذكرت أن الاحتلال استهدف خيمة للصحفيين تابعة لوكالة فلسطين اليوم، ما أدى إلى استشهاد الصحفي حلمي الفقعاوي.

وأشارت إلى استشهاد يوسف الخزندار وهو شاب يرافق الصحفيين، وكان نائما وقد أصيب بشظية أودت بحياته على الفور.

كما أصيب الصحفي أحمد منصور خلال عمله، وسقط الصاروخ جواره ما أدى لإصابته بحروق وجراح بالغة.

كما أكدت مصادر محلية إصابة صحفيين آخرين وهم أحمد الأغا، محمود عوض، محمد فايق، عبد الله العطار وماجد قديح.

ويأتي استهداف الصحفيين في خانيونس، بعد أقل من 48 ساعة على استشهاد الصحفية إسلام نصر الدين مقداد، جراء قصف صهيوني استهدف منزلًا غرب المدينة.

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