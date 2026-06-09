اعتماد نموذج ذكاء اصطناعي جزائري في منصة عالمية

جامعة قاصدي مرباح تحقق إنجازا علميا بارزا في مجال الذكاء الاصطناعي

نجح خريج جامعة “قاصدي مرباح” بورقلة، تخصص آلية، مويسات رابح عبد الرحمان، في اعتماد نموذجه المتقدم “AraCode-7B” رسميا ضمن منصة الذكاء الاصطناعي العالمية “Featherless AI”، وهو ما وصفته وكالة الانباء الجزائرية اليوم الثلاثاء، 9 جوان، بالإنجاز العلمي البارز.

مطور النموذج صرّح للوكالة أن مشروع “AraCode-7B” يعد نموذجا مفتوح المصدر متخصصا في البرمجة، تم تطويره في إطار أبحاث متقدمة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، بهدف فهم الأكواد البرمجية وتوليدها وشرحها باللغة العربية بطريقة دقيقة ومبسطة.

وهو ما سيسمح حسب المطور، بمرافقة الطلبة والمطورين في تعلم البرمجة وتسهيل استيعاب المفاهيم التقنية المعقدة.

الباحث أفاد أيضا أن النموذج يوفر كذلك اقتراح حلول برمجية وكتابة الشيفرات بطريقة ذكية وفعالة، ما يجعله أداة تعليمية وتقنية تدعم المحتوى الرقمي العربي في مجالات الذكاء الاصطناعي وعلوم الحاسوب.

وحسب المصدر ذاته سيساهم هذا المشروع في تعزيز المحتوى الرقمي العربي في مجال الذكاء الاصطناعي، لاسيما في ظل الحاجة المتزايدة إلى نماذج لغوية تدعم اللغة العربية في التخصصات التقنية الدقيقة.

وأكد الباحث أنه يطمح في تطوير نماذج ذكاء اصطناعي جزائرية قادرة على المنافسة عالميا.