افتتاح 4 مطاعم على مستوى القرية الأولمبية

ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022

تم عشية الجمعة الافتتاح الرسمي لأربعة مطاعم على مستوى القرية الأولمبية، وهذا بحضور 3 وزراء مرفوقين بوالي وهران سعيد سعيود، ومحافظ ألعاب البحر الأبيض المتوسط محمد عزيز درواز، وقاموا بتناول وجبة الغداء هناك للوقوف على جودة الخدمات المقدمة قبل حلول الوفود المشاركة، ويتسع كل مطعم لحوالي 400 معقد، أي بطاقة استيعاب إجمالية تصل إلى 1600 شخص يمكنهم تناول الوجبات في آن واحد، كما أن الأطباق المقدمة ستكون متنوعة ومتوسطية من مختلف مطابخ الدول المشاركة، وسيتم الحرص على تقديم الأطباق الجزائرية خاصة التقليدية منها.

تدشين المحطة الجوية الجديدة يوم الخميس

أعلن والي وهران سعيد سعيود عن تدشين المحطة الجوية الجديدة بمطار أحمد بن بلة الدولي يوم الخميس المقبل، وهذا بحضور وزير القطاع وكذا العديد من الشخصيات الهامة، حيث سيتم افتتاحه لاستقبال الوفود المشاركة في ألعاب البحر الأبيض المتوسط، وأكد الوزير بأن الأشغال بالمحطة انتهت تماما، وبها كل التكنولوجيات الحديثة والمعدات المتطورة لاستقبال ضيوف وهران في أحسن الظروف.

وكالة النشر والإشهار تزين ملعب وهران الأولمبي

تولت الوكالة الوطنية للنشر والإشهار “أناب” مهمة تزيين المداخل الرئيسية وأروقة ملعب وهران الأولمبي الجديد بالعديد من اللوحات الفنية الترويجية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، والتي زادت هذا الملعب التحفة جمالا، حيث هذه اللوحات صورا عن مختلف الرياضات، وكذا تميمة الألعاب، وشعار الحدث المتوسطي وهو “وهران في القلب”.

32 ألف تذكرة ستطرح لحفل الافتتاح

ستنطلق عملية بيع تذاكر حفل افتتاح الطبعة الـ19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط غدا الأحد عبر المنصة الرقمية للجنة المنظمة عبر شبكة الأنترنيت، وأكدت مصادر مطلعة بأن عدد التذاكر المراد طرحها هي 32 ألف تذكرة، في حين أن الملعب يستوعب 40 ألف متفرج، وقد تم تخصيص 8000 دعوة على ما يبدو للرسميين ومختلف شرائح المجتمع المدني.

الوفد المصري سيصل يوم 23 جوان

من المنتظر أن يحل الوفد المصري المشارك في ألعاب البحر الأبيض المتوسط 2022 يوم 23 جوان الجاري بوهران، أي قبل يومين فقط عن بداية المنافسة، وهذا بحسب ما تم الإعلان عنه عبر بيان رسمي، وستكون الرحلة الجوية مباشرة من مطار القاهرة الدولي إلى مطار أحمد بن بلة الجديد بوهران، وتضم البعثة المصرية 177 رياضيا مشاركا، منهم 114 يمثلون الذكور و63 من الإناث، وسيخوضون كل التخصصات باستثناء كرة القدم، والدراجات والسباحة، وسيترأس هذا الوفد الدكتور عبد العزيز غنيم أمين صندوق اللجنة الأولمبية المصرية.

ألعاب متوسطية (وهران-2022):

رئيس اللجنة الدولية في زيارة إلى وهران

حل رئيس اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط، دافيد تيزانو، الجمعة بوهران للمشاركة في الاستعدادات النهائية للمدينة لاستضافة الدورة التاسعة عشرة لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي ستعطى إشارة انطلاقها في 25 جوان الجاري.

وهذه هي ثالث زيارة للمسؤول الرياضي الايطالي إلى عاصمة الغرب الجزائري منذ

انتخابه رئيسًا للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط في أكتوبر الماضي، حيث كان قد عبر في ختام زيارتيه السابقتين عن رضاه التام للإمكانيات التي سخرتها الجزائر لإنجاح التظاهرة الرياضية المتوسطية.

وفيما يتعلق بأول نسخة من الألعاب المتوسطية التي تنظم خلال عهدته الأولى، فقد أظهر دافيد تيزانو، الذي خلف الجزائري عمار عدادي على رأس اللجنة الدولية، طموحات كبيرة كي تكون دورة وهران محطة انطلاقة جديدة لألعاب البحر الأبيض المتوسط، التي فقدت كثيرا من بريقها خلال السنوات القليلة الماضية، باعترافه شخصيا في تصريحاته الإعلامية السابقة.

ويرأس السيد تيزانو، بطل العالم السابق في التجديف، خلال هذا الأسبوع، اجتماع اللجنة التنفيذية للجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط والذي سيخصص جدول أعماله لتقييم التحضيرات الأخيرة المتعلقة بالعرس المتوسطي لوهران، حسب المنظمين.