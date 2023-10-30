اقتحام مطار في داغستان بسبب طائرة إسرائيلية.. أول ردّ من الكرملين

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية ديمتري بيسكوف يوم الإثنين، إن الرئيس فلاديمير بوتين سيعقد اجتماعا موسعا بشأن الأحداث التي شهدها مطار محجة قلعة في جمهورية داغستان.

وقام متظاهرون ضد العدوان الصهيوني على غزة في داغستان يوم الأحد، باقتحام المطار المحلي للجمهورية التابعة للاتحاد الروسي. بعد هبوط طائرة قادمة من إسرائيل.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن السلطات في عاصمة الجمهورية ذات الأغلبية المسلمة، أغلقت المطار أمام حركة الملاحة الجوية. بعد أن اقتحمه عشرات المتظاهرين.

وجاء في تصريح صحفي لبيسكوف:”من المعروف والواضح أن الأحداث في مطار محجة قلعة كانت إلى حد كبير نتيجة لتدخل أجنبي”.

وتابع المتحدث يقول:”تم إبلاغ بوتين بالأحداث من قبل الإدارات المعنية في روسيا. وسيعقد اجتماعا موسعا يحضره مسؤولون حكوميون روس وأعضاء في مجلس الأمن الروسي”.

أهالي داغستان يرفعون علم فلسطين فوق الطائرة التي نقلت على متنها “الإسرائيليين..

pic.twitter.com/QuSD0oyzlx — فاطمة فتوني | Fatima ftouni (@ftounifatima) October 29, 2023

وأمس الأحد، قالت وكالة الطيران الروسية:”في أعقاب اقتحام مجهولين لمنطقة الملاحة في مطار عاصمة داغستان، تم اتخاذ القرار بإغلاقه موقتا أمام رحلات الوصول والإقلاع”.

وحسب ما يظهره مقطع فيديو متداول للحادثة، فقد دخل المتظاهرون المنددون بالاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، إلى مبنى الركاب بهدف البحث عن المسافرين على متن الطائرة.