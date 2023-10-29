الرئيس تبون:ما يحدث في غزة جرائم كاملة الأركان ضد الإنسانية

قال رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يوم الأحد، إن ما يحدث في قطاع غزة، جرائم كاملة الأركان ضد الإنسانية.

وأكد الرئيس تبون في تصريح خلال زيارته لولاية الجلفة أن “الفلسطينيين ليسوا إرهابيين، لأنهم يدافعون عن حقهم المشروع في استقلال وطنهم”.

وعن مساعي الجزائر لجمع شمل الفصائل الفلسطينية، أوضح الرئيس تبون أن “ملف المصالحة الفلسطينية لم يكتمل، بسبب تدخل أطراف يخدمها الشتات”.

وتابع الرئيس الجزائري يقول:”كنا قد اتفقنا على جمع منظمة التحرير بكامل فصائلها لانتخاب قيادة جديدة، وذلك بعد القمة العربية في الجزائر”.