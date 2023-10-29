-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

8069 شهيدا في حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين

الشروق أونلاين
  • 342
  • 0
8069 شهيدا في حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين
ح.م
من مخلّفات عدوان الاحتلال على غزة

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 8069 شهيدا وأكثر من 20 ألف جريح.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن 7955 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، و114 شهيدا في الضفة. فيما جرح في القطاع أكثر من 20 ألف فلسطيني، ونحو 2000 في الضفة.

وذكرت الوزارة في تقريرها، أن 73 بالمئة من الشهداء في حرب الإبادة الصهيونية بقطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنّين.

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، إنها استنفدت احتياطاتها من الوقود، وبدأت بتقليص عملياتها في القطاع بشكل كبير.

وأوضحت الأونروا، وهي أكبر منظمة إنسانية في غزة، أن 84 شاحنة هي مجمل الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح منذ 21 من الشهر الجاري.

مقالات ذات صلة
بالفيديو.. تحذيرات من سيناريوهات “مروعة” إذا انجرت إيران وأمريكا للحرب في غزة

بالفيديو.. تحذيرات من سيناريوهات “مروعة” إذا انجرت إيران وأمريكا للحرب في غزة

الوضع في غزّة : روسيا تدعو للحوار

الوضع في غزّة : روسيا تدعو للحوار

اشتباكات عنيفة للمقاومة مع الاحتلال في غزة.. وهذه مستجدات التوغل البري!

اشتباكات عنيفة للمقاومة مع الاحتلال في غزة.. وهذه مستجدات التوغل البري!

أبو عبيدة: مجاهد واحد من كتائب القسام دمر 3 آليات للاحتلال

أبو عبيدة: مجاهد واحد من كتائب القسام دمر 3 آليات للاحتلال

” قصف غزة جريمة حرب”

” قصف غزة جريمة حرب”

الصحفيون في مرمى نيران الكيان الصهيوني

الصحفيون في مرمى نيران الكيان الصهيوني

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد