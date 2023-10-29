8069 شهيدا في حرب الإبادة الصهيونية على الفلسطينيين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية يوم الأحد، ارتفاع حصيلة ضحايا عدوان الاحتلال الصهيوني المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 8069 شهيدا وأكثر من 20 ألف جريح.

وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن 7955 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، و114 شهيدا في الضفة. فيما جرح في القطاع أكثر من 20 ألف فلسطيني، ونحو 2000 في الضفة.

وذكرت الوزارة في تقريرها، أن 73 بالمئة من الشهداء في حرب الإبادة الصهيونية بقطاع غزة هم من الأطفال والسيدات والمسنّين.

من جهتها، قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين “أونروا”، إنها استنفدت احتياطاتها من الوقود، وبدأت بتقليص عملياتها في القطاع بشكل كبير.

وأوضحت الأونروا، وهي أكبر منظمة إنسانية في غزة، أن 84 شاحنة هي مجمل الشاحنات التي دخلت عبر معبر رفح منذ 21 من الشهر الجاري.