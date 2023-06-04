اكتشف 14 طريقة فعّالة للحفظ والتركيز أثناء الامتحانات

يجد الكثير من التلاميذ والطلبة صعوبة كبيرة في الحفظ والتركيز أثناء الامتحانات، لأنهم يفتقدون إلى الطرق الفعالة التي تساعد على ذلك.

والحقيقة أن الجانب المهم في الاختبارات، ليس الساعات الطويلة من المراجعة، بقدر ما هو الدراسة بطريقة ذكية تخضع لأساليب علمية.

في هذا المقال، سنلقي نظرة على بعض النصائح الجيدة للاستعداد للامتحانات النهائية.

دراسة مواضيع مختلفة في اليوم

بدلا من التركيز على موضوع واحد أو موضوعين فقط، يجب مراجعة العديد من المواد معا، مثل الفيزياء والرياضيات والكمياء.

فالتركيز على مادة واحدة فقط، يعطي الطالب انطباعا بأنه لم يحقق إنجازا كبيرا، وأن العديد من المواد بانتظاره مما يسبب له الارتباك والتوتر.

التدرب على القراءة السريعة

تساعد القراءة السريعة على تحسين الفهم، من أجل ذلك، اختر المادة التي تريد أن تقرأها واجعل عينيك تتحرك بسرعة وثبات وستتعود على الأمر.

المراجعة الدورية للمواضيع

من أجل نقل البيانات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى، من المهم مراجعة الموضوع المدروس بطريقة دورية.

– المراجعة الأولى تبدأ بعد اليوم الأول من تلقي الدرس، بنفس الطريقة.

– المراجعة الثانية بعد ثلاثة أيام من الدرس.

– المراجعة الثالثة بعد 7 أيام من الدرس.

– المراجعة الرابعة بعد 21 يوما من المراجعة الثالثة.

– المراجعة الخامسة بعد 30 يوما من المراجعة الرابعة.

العمل على الورق

التفكير والعمل على الورق فعالانللغاية، بهذه الطريقة، تخرج أشياء كثيرة من العقل وتمهد الطريق للتفكير الإبداعي.

الجلوس في الصف الأول

اختار المقعد الأمامي عندما تجلس في القسم، كشفت الدراسات أن الطلاب الذين يشغلون المقاعد الأمامية، يسجلون درجات أكثر.

متوسط درجات الطلاب وفقا لترتيب جلوسهم هو أن الصفوف الأمامية تسجل 80٪ والصف الأوسط 71.6٪ والصفوف الخلفية 68.1٪.

المزايا الأخرى للجلوس في الصف الأمامي، هي أن السبورة واضحة،وصوت المعلم مفهوم، كما أنه يساعد في زيادة التركيز، وفق موقع content.

التدرب على الأسئلة السابقة

قم بحل بعض الأسئلة التي كانت في امتحانات 3-4 سنوات السابقة، سيساعدك هذا على فهم تنسيق الأسئلة التي تطرح في الامتحانات.

الابتعاد عن المشتتات

أثناء فترة الامتحانات، ابتعد عن هاتفك، واغلق حسابك على مواقع التواصل الاجتماعي، وتجنب الالتقاء بأصدقائك الذين لا علاقة لهم بالدراسة.

الدراسة في دفعات قصيرة

لكل 30 دقيقة تدرسها، خذ استراحة قصيرة من 10 إلى 15 دقيقة لإعادة الشحن. تعد جلسات الدراسة القصيرة أكثر فاعلية وتساعدك على تحقيق أقصى استفادة من وقت المراجعة.

الدراسة ضمن مجموعة

يشجع العمل مع زملائك في الفصل على بيئة تفاعلية للحفاظ على مشاركتك،ويمنح ذلك فرصة اختبار نفسك قبل دخول الامتحان بحسب موقع oxfordlearning.

المشي قبل الامتحان

أثبت الدكتور تشاك هيلمان من جامعة إلينوي في شيكاغو، أن المشي لمدة 20 دقيقة قبل الاختبار يمكن أن يعزز الذاكرة ويحسّن الآداء.

المراجعة بصوت عال

المراجعة بصوت عال في مكان هادئ سيجعلك تندهش من مقدار ما يمكنك تذكره، مقارنة لو راجعت الدروس بصوت منخفض.

علّم ما تعلمته

أفضل طريقة لاختبار ما إذا كنت فهمت الدروس التي راجعتها واستوعبتها، هي محاولة تعليمها لشخص آخر، مثل زميل في الدراسة.

رسم مخططات

سيساعدك رسم المخططات على تصور المعلومات التي يصعب وصفها،حيث سيخلق ذاكرة بصرية في عقلك يمكن تذكرها في الامتحان.

قد يُطلب منك أيضا رسم مخططات مثل القلب البشري أو تسميتها في الامتحان، لذلك مارس هذه التمارين قبل الامتحان.

البحث في الانترنت

وفر الوقت عند البحث عن المصادر عبر الإنترنت من خلال البحث في Google Like a Pro.