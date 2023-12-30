الأرجنتين تفصل نهائيا حول انضمامها إلى مجموعة بريكس

قرر الرئيس الأرجنتيني الجديد، خافيير مايلي، التراجع عن انضمام البلاد إلى نادي بريكس، وهذا في رسالة بعثها مايلي إلى زعماء البريكس.

خافيير مايلي، وحسب ما تناقلته وسائل إعلامية، قال في رسالته التي أرسلها إلى كل من زعماء البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، قال فيها إن القرارات التي اتخذتها الحكومة السابقة قد تمت مراجعتها.

وكان من المقرر أن تنظم الأرجنتين إلى نادي بريكس بداية من الفاتح من جانفي عام 2024 مع كل من مصر وإيران وإثيوبيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.

وهذا بعد أن تم قبولها في المجموعة أثناء القمة الـ15 التي عقدتها المجموعة في جوهانسبورغ في جنوب إفريقيا من 22 إلى 24 أوت الماضي.

ويتولى اليميني خافيير مايلي رئاسة الأرجنتين منذ الـ10 من ديسمبر بعد أن انتخب عليه الأرجنتينيون منتصف نوفمبر الماضي بنسبة 55.95% من الأصوات.

من مواليد 22 أكتوبر 1970، مايلي خبير اقتصادي ومؤلف عديد الكتب حول الإقتصاد والسياسة ما دفع به إلى الواجهة. وأثناء حملته الإنتخابية قال أنه سيتخذ إجراءات جذرية لمواجهة الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية.

وسبق له وأعلن أنه يريد أن يجعل من كل من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني أهم حليفين له، كما يرفض التعاون مع الصين وروسيا الذان يعدان أهم فاعلين في تكتل بريكس.