داعم للكيان الصهيوني : الأرجنتينيون ينتخبون الليبيرالي خافيير مايلي رئيسا

انتخب الأرجنتينيون الأمس، الأحد 19 نوفمبر، اليميني خافيير مايلي رئيسا للأرجنتين.

انتخب الأرجنتينيون الأمس، الأحد 19 نوفمبر، اليميني خافيير مايلي رئيسا للأرجنتين، بعد أن حصل على 55.95% من الأصوات، فيما حصل منافسه وزير الاقتصاد سيرخيو ماسا على 44,04% وفق ما أظهرت النتائج الجزئية الرسمية للدور الثاني بعد فرز 86% من الأصوات.

مايلي، والذي حقق فوزا ساحقا في الإنتخابات، وعد بإصلاحات لإقتصاد الأرجنتين الذي يعاني ووصل معدل التضخم فيه أكثر من 140 بالمئة، ووعد “بعلاجه بالصدمة”. خافيير مايلي، الخبير الإقتصادي اليبيرالي التوجه، والبالغ من العمر 53 عاما، وعد في خطابه الذي ألقاه بعد إعلان فوزه بـ”نهاية الإنحطاط” و”إعادة إعمار الأرجنتين”، في حين حذر من أنه لن يكون هناك “لا تدابير نصفية”.

وسيتولى اليميني خافيير مايلي رئاسة الأرجنتين بداية من 10 ديسمبر المقبل، خلفا للرئيس السابق ألبرتو فيرنانديز.

من مواليد 22 أكتوبر 1970، مايلي خبير اقتصادي ومؤلف عديد الكتب حول الإقتصاد والسياسة ما دفع به إلى الواجهة.

ويقترح مايلي إجراءات جذرية لمواجهة الأزمة الإقتصادية التي يعاني منها ثالث أكبر اقتصاد في أمريكا الجنوبية. فيدعو خافيير مايلي إلى تقليص دور الدولة ودولرة الاقتصاد والخصخصة، بما في ذلك في مجال التعليم والرعاية الصحية.

أما فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، فمايلي يريد أن يجعل من كل من الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني أهم حليفين له، كما يرفض التعاون مع الصين وروسيا.

وفي تصريح صحفي سابق، قال مايلي “إذا كنت رئيساً، فإن حلفائي هما الولايات المتحدة وإسرائيل”، وأضاف “أنا أعتبر إسرائيل حليفاً لدرجة أنني قلت إنني سأنقل السفارة من تل أبيب إلى القدس”.