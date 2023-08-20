“بريكس 2023”.. تعرف على المشاركين والضيوف وجدول الأعمال

تعقد قمة “بريكس 2023” الثلاثاء المقبل في جوهانسبرغ وبمشاركة 40 دولة وبحضور العديد من القادة الأفارقة وممثلي المنظمات الدولية.

وتستضيف جنوب أفريقيا، التي تتولى الرئاسة الدورية لمجموعة بريكس، القمة الخامسة عشرة للمنظمة، التي ستقام في الفترة من 22 إلى 24 أوت الجاري.

وكشف وسائل إعلام دولية أن القمة سيشارك فيها رؤساء دول أو حكومات الدول الخمس الأعضاء – البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وسيحضر رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، والزعيم الصيني شي جين بينغ، والرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي.

ومن المقرر أن يرأس الوفد الروسي وزير الخارجية سيرغي لافروف، بينما سيشارك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، عبر تقنية الفيديو.

ودعا رامافوزا 67 زعيما من افريقيا وقالت وزيرة خارجية جنوب أفريقيا، ناليدي باندور، إنهم “يمثلون جميع قارات ومناطق الجنوب العالمي”.

كما تمت دعوة 20 ممثلاً آخر لمنظمات دولية، من بينهم الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي ورئيس بنك التنمية الجديد لمجموعة بريكس.

كما تمت دعوة قادة العديد من المنظمات الأفريقية الإقليمية.

وفي المقابل، لم تتم دعوة أي زعيم غربي للقمة.

وستعقد جلسة منتدى أعمال، في اليوم الأول للقمة، حيث سيلقي رؤساء الدول المشاركين كلمة، بعد ذلك، سيجتمع القادة خلف أبواب مغلقة.

وقال أنيل سوكلال، إن جدول الأعمال هنا مفتوح، ويمكنهم تبادل الآراء حول أي موضوع يرونه ضروريًا.

في 23 أوت، ستعقد جلستان. خلال الجلسة الأولى، سيناقش قادة الدول الأعضاء، إلى جانب 10 ممثلين من كل وفد، الجغرافيا السياسية والقضايا الأمنية والتمويل والاقتصاد.

وستضم الجلسة الثانية، العلنية، ممثلين عن مجلس الأعمال، وتحالف سيدات الأعمال، وبنك التنمية الجديد.

وكانت أكثر من 40 دولة قد أعربت عن رغبتها في الانضمام إلى بريكس، منها 23 دولة قد فعلت ذلك رسميًا، من بينهم العديد من البلدان الأفريقية والعربية، مثل الجزائر وإثيوبيا ومصر والسنغال ونيجيريا.

ويضاف إلى ذلك دول مثل الأرجنتين وتركيا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وإيران وإندونيسيا.