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الأردن: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سنعتبرها إعلان حرب

الشروق أونلاين
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الأردن: أي محاولة لتهجير الفلسطينيين سنعتبرها إعلان حرب
أرشيف
الجيش الأردني

قال رئيس وزراء الأردن بشر الخصاونة يوم الإثنين، إن أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو الضفة الغربية يتعتبر بمثابة إعلان حرب على بلاده.

وأكد الخصاونة في لقاء بمجلس النواب أن “كل الخيارات مطروحة على الطاولة بالنسبة للأردن، في التعاطي مع العدوان الإسرائيلي على غزة وتداعياته”.

واستدعى الأردن سفيره لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري الأربعاء الماضي، ورفض عودة سفير الاحتلال لديه إلى المملكة، على خلفية استمرار عدوانه على الفلسطينيين.

وارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى جراء حرب الإبادة الصهيونية على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10165 شهيدا ونحو 27 ألف جريح.

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