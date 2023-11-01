الأردن تستدعي سفيرها في تل أبيب على الفور

قرر وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي يوم الأربعاء، استدعاء سفير بلاده لدى الاحتلال الإسرائيلي على الفور، تعبيراً عن موقف الأردن الرافض والمدين للحرب الإسرائيلية على غزة.

وجاء في بيان للخارجية الأردنية، أن العدوان الصهيوني على غزة “يقتل الأبرياء، ويتسبب في كارثة إنسانية غير مسبوقة. مع احتمالات خطرة لتوسع الحرب، ما يهدد أمن المنطقة كلها”.

كما وجه الصفدي الدائرة المعنية في الوزارة بإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان غادر المملكة سابقا.

وأوضح الوزير الأردني أن عودة السفراء بين الجانبين، ستكون مرتبطة “بوقف إسرائيل لحربها على غزة. ووقف الكارثة الإنسانية التي تسببها”.

وشدد الصفدي في ختام البيان على أن “الأردن سيستمر في العمل من أجل وقف الحرب على غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، وحماية المدنيين، وحماية المنطقة من تبعاتها”.