-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر
متيحًا استخراجها إلكترونيًا أو عند الوصول

الأردن يعفي الجزائريين من رسوم التأشيرة

الشروق أونلاين
  • 717
  • 0
الأردن يعفي الجزائريين من رسوم التأشيرة
ح.م
الأردن يعفي الجزائريين من رسوم التأشيرة (تعبيرية)

أعلنت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالجزائر إعفاء المواطنين الجزائريين الراغبين في زيارة الأردن من رسوم استصدار التأشيرة، مؤكدة أن السلطات الأردنية لا تتقاضى أي رسوم مقابل استخراجها.

وأوضحت السفارة، في إعلان لها، أن بإمكان الجزائريين الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة الداخلية الأردنية، أو مباشرة عند الوصول إلى المعابر الأردنية.

ودعت السفارة الراغبين في السفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية إلى الاستفادة من الخدمة الإلكترونية المخصصة لطلبات التأشيرة عبر منصة التأشيرة الإلكترونية الأردنية، معربة عن شكرها لحسن تعاون المواطنين.

مقالات ذات صلة
الجزائر العاصمة ضمن أفضل 50 مدينة عالميا في سرعة أنترنت الهاتف النقال

الجزائر العاصمة ضمن أفضل 50 مدينة عالميا في سرعة أنترنت الهاتف النقال

رئيس الجمهورية يوجه تهانيه لإطارات وعمال مشاريع الأشغال العمومية

رئيس الجمهورية يوجه تهانيه لإطارات وعمال مشاريع الأشغال العمومية

تجديد الثقة في بشير زعيو الأمين العام لفدرالية عمال الري

تجديد الثقة في بشير زعيو الأمين العام لفدرالية عمال الري

بوغالي: مذكرة التفاهم مع موزمبيق تعزز التعاون البرلماني وتدعم القضايا الإفريقية

بوغالي: مذكرة التفاهم مع موزمبيق تعزز التعاون البرلماني وتدعم القضايا الإفريقية

زروقي: استكمال تعميم الألياف البصرية مطلع 2027

زروقي: استكمال تعميم الألياف البصرية مطلع 2027

بيوت المرشحين للامتحانات الوطنية… طوارئ تتأرجح بين العلم والخرافة

بيوت المرشحين للامتحانات الوطنية… طوارئ تتأرجح بين العلم والخرافة

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد