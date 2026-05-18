الأردن يعفي الجزائريين من رسوم التأشيرة

أعلنت سفارة المملكة الأردنية الهاشمية بالجزائر إعفاء المواطنين الجزائريين الراغبين في زيارة الأردن من رسوم استصدار التأشيرة، مؤكدة أن السلطات الأردنية لا تتقاضى أي رسوم مقابل استخراجها.

وأوضحت السفارة، في إعلان لها، أن بإمكان الجزائريين الحصول على التأشيرة عبر المنصة الإلكترونية الرسمية التابعة لوزارة الداخلية الأردنية، أو مباشرة عند الوصول إلى المعابر الأردنية.

ودعت السفارة الراغبين في السفر إلى المملكة الأردنية الهاشمية إلى الاستفادة من الخدمة الإلكترونية المخصصة لطلبات التأشيرة عبر منصة التأشيرة الإلكترونية الأردنية، معربة عن شكرها لحسن تعاون المواطنين.