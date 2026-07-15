الأرصاد تحذّر: موجة حر شديدة تضرب عدة ولايات إلى غاية الجمعة

حذرت مصالح الأرصاد الجوية في نشرية خاصة بأحوال الطقس، ليوم الأربعاء 15 جويلية، من موجة حر شديدة تضرب عدة ولايات.

ووفقا للتنبيه من المستوى الثاني (اللون البرتقالي) فإن درجات الحرارة تتراوح بين 39 و46، وتمتد إلى غاية الجمعة المقبل.

على الشريط الساحلي، يُرتقب أن تتراوح درجات الحرارة بين 39 و41 درجة في ولايات عين تموشنت، وهران، مستغانم، الجزائر العاصمة وبومرداس.

وفي ولايات الشرق، ينتظر أن تسجل ولايات بجاية، جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف درجات حرارة تتراوح بين 40 و44 درجة حتى نهاية الأسبوع.

وبخصوص تلمسان، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر، تيارت، تيسمسيلت، المدية، البليدة، الجلفة، المسيلة، تيزي وزو، البويرة، سطيف، ميلة، برج بوعريريج، قسنطينة، سوق أهراس، باتنة، خنشلة، أم البواقي وتبسة، فيرتقب أن تسجل درجات حرارة تتراوح بين 44 و46 درجة.

وتتوقع مصالح الأرصاد الجوية أيضا، تسجيل طقس جد حار إلى غاية الساعة 06:00 من صبيحة يوم الخميس 16 جويلية، في كل من: بسكرة، ورقلة، إن صالح، أدرار، تندوف وبرج باجي مختار.