الأرض تبتلع قرية كاملة في السودان

وفاة كل السكان باستثناء شخص واحد:

تسبب انزلاق للتربة في قرية ترسين الواقعة في منطقة جبل مَرَّة بولاية وسط دارفور غربي السودان في وفاة نحو ألف شخص.

ووفقا لما أفادت به مصادر صحفية اليوم الثلاثاء، 2 سبتمبر، تسبب انهيار للتربة أصاب قرية ترسين يوم الاحد 31 أوت الماضي، بعد أسبوع من هطول الأمطار الغزيرة، في وفاة جميع سكان القرية باستثناء شخص واحد.

ونعى رئيس وأعضاء مجلس السيادة السوداني، في بيان نشرته اليوم وكالة الأنباء السودانية “ببالغ الحزن والأسى، ضحايا كارثة الانزلاق الأرضي بجبل مرة”، كما أكد “تسخير كل الامكانيات الممكنة لتقديم الدعم والإغاثة للمتضررين جراء هذه الكارثة الأليمة.”

ودعا الاتحاد الإفريقي، في بيان له اليوم، الأطراف السودانية على “إسكات الأسلحة”، وذلك من أجل السماح بإيصال المساعدات إلى ضحايا الانزلاق الأرضي.

وقال الاتحاد: “في هذه الظروف المؤلمة، يؤكد رئيس المفوضية التضامن الثابت للاتحاد الإفريقي مع السكان المتضررين، ويدعو جميع أصحاب المصلحة السودانيين إلى إسكات الأسلحة والتوحد في تسهيل التسليم السريع والفعال للمساعدات الإنسانية الطارئة لمحتاجيها”.

