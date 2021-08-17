الأرندي يطالب بتسليم فرحات مهني.. وتفعيل حكم الإعدام

مع المسارعة في اجتثاث منظمة "الماك" الإرهابية

ناشد الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، السلطات بالمسارعة في اجتثاث المنظمة الإرهابية “الماك” والعمل على تسليم الإرهابي فرحات مهني قريبا للجزائر، مؤكدا أن حزبه مع تفعيل عقوبة الإعدام المجمدة منذ سنوات.

وقال الطيب زيتوني، في ندوة صحفية عقدها، الثلاثاء، بمقر حزبه، أن عملية اغتيال الشاب المغدور جمال بن إسماعيل شنيعة، وجب معاقبة كل المتورطين فيها بأقصى العقوبات، مؤكدا أن الهدف من هذه العملية هو ضرب الاستقرار الوطني وتشتيت الشعب الجزائري، مؤكد أنّ “هذه الجريمة كشفت خيوط مؤامرة تحاك ضد بلادنا”، وعليه فإن الدولة مطالبة باتخاذ إجراءات سريعة وصرامة ضد منظمتي “الماك ورشاد”.

وحسب الأمين العام للأرندي، فإن الوقت قد حان لتفعيل عقوبة الإعدام في الجزائر، مشددا على أن “حزبه يرافع لصالح عودة هذه العقوبة ضد مختطفي الأطفال والمتاجرين بالمخدرات وحارقي الغابات وكل شخص يحاول ضرب مقومات الأمة ويعمل ضد الدولة الجزائرية لصالح جهات أجنبية”.

كما لم يفوت الطيب زيتوني الفرصة لينتقد دعاة فتح تحقيقات موازية في قضية مقتل الشاب جمال بن إسماعيل، مصرحا “من يطالبون بلجنة تحقيق محايدة أغراضهم معروفة وهم من أصحاب المراحل الانتقالية”.

كما أدان المسؤول الأول عن الحزب حملات التشكيك في مؤسسات الدولة والتشويش على سير التحقيقات الأمنية والقضائية، معتبرا أن هذه الشعارات طالما رفعت من قبل دعاة المراحل الانتقالية والعملاء لقوى الشر التي تكيد للجزائر المؤامرة تلو الأخرى.

كما استغل التجمع الوطني الديمقراطي الفرصة ليعبر عن استنكاره الشديد لما وصفه بـ”التحركات المغربية المثيرة للسخرية”، عبر الاحتماء بالكيان الصهيوني وتحوله لمنبر سياسي وإعلامي لنفث سمومه لصالح هذا الكيان، وهو ما اعتبره الأرندي تعديا صارخا على مبدأ حسن الجوار، كما أنه يفضح دعوات اليد الممدوة التي يتغنى بها نظام المخزن المغربي.