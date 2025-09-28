-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

الأسطورة زيدان يعود إلى الجزائر

الشروق الرياضي
  • 1761
  • 0
الأسطورة زيدان يعود إلى الجزائر
الأرشيف
زين الدين زيدان أثناء زيارة سابقة له إلى الجزائر.

سيعود أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان إلى موطن الآباء والأجداد الجزائر، قريبا.

وسيحضر زيدان مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام الصومال وأوغندا، بِوهران وتيزي وزو في الـ 9 والـ 14 من أكتوبر المقبل، لِحساب الجولتَين الأخيريتَين من تصفيات كأس العالم 2026.

وسيصطحب “زيزو” معه الوالد إسماعيل وأيضا أبنائه، كما أوردته الصحافة الفرنسية، الأحد.

هذا وكان الحارس لوكا زيدان نجل زين الدين الدين، قد استفاد مؤخّرا من الجنسية الرياضية الجزائرية، وبات مؤهّلا من قبل “الفيفا” لِارتداء زي “محاربي الصحراء”. بعد أن مثّل ألوان المنتخبات الصغرى لِفرنسا.

مقالات ذات صلة
منافسو الأندية الجزائرية في الدور الإفريقي الثاني

منافسو الأندية الجزائرية في الدور الإفريقي الثاني

بوعناني يسجل أول أهدافه مع ناديه الجديد (فيديو)

بوعناني يسجل أول أهدافه مع ناديه الجديد (فيديو)

تشابي ألونسو يعلّق بعد الهزيمة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد

تشابي ألونسو يعلّق بعد الهزيمة الثقيلة أمام أتلتيكو مدريد

بالصور.. انطلاق تربص المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة

بالصور.. انطلاق تربص المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة

بوسكيتس يعلن موعد اعتزاله ميادين كرة القدم

بوسكيتس يعلن موعد اعتزاله ميادين كرة القدم

استدعاء لاعب غائب منذ عهد بلماضي

استدعاء لاعب غائب منذ عهد بلماضي

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد