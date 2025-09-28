الأسطورة زيدان يعود إلى الجزائر

سيعود أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان إلى موطن الآباء والأجداد الجزائر، قريبا.

وسيحضر زيدان مقابلتَي المنتخب الوطني الجزائري أمام الصومال وأوغندا، بِوهران وتيزي وزو في الـ 9 والـ 14 من أكتوبر المقبل، لِحساب الجولتَين الأخيريتَين من تصفيات كأس العالم 2026.

وسيصطحب “زيزو” معه الوالد إسماعيل وأيضا أبنائه، كما أوردته الصحافة الفرنسية، الأحد.

هذا وكان الحارس لوكا زيدان نجل زين الدين الدين، قد استفاد مؤخّرا من الجنسية الرياضية الجزائرية، وبات مؤهّلا من قبل “الفيفا” لِارتداء زي “محاربي الصحراء”. بعد أن مثّل ألوان المنتخبات الصغرى لِفرنسا.