الأطباق السورية حاضرة بقوة على موائد رمضان

بحثا عن التّغيير في أواخر الشهر

مع اقتراب نهاية الشهر الفضيل، وملل العائلات من الأطباق الرمضانية المتكررة، قرّر كثيرون تحويل وجهتهم نحو الأطباق السّورية، التي باتت تشهد إقبالا كبيرا عليها، خاصة أنّها خفيفة على المعدة ولذيذة المذاق، وتعوّد عليها الجزائريون منذ سنوات.

تخصّصت كثير من المطاعم السورية منذ بداية شهر رمضان، في تحضير أطباق محمولة في علب، يقتنيها المواطنون قبل الإفطار، وهو ما جعل الموائد الرمضانية لبعض العائلات الجزائرية “سورية بامتياز”.

خبز الصّاج، الكبّة، اللبنة، والشاورما، وأرز سوري مُشكل.. وغيرها من الأطباق السورية، التي عوّضت الشوربة والبوراك والمطلوع في بعض المنازل الجزائرية. وهذه الأكلات السورية تشهد إقبالا كبيرا عليها، في أواخر شهر رمضان.

طوابير أمام المطاعم السوريّة لشراء وجبات محمولة

ورصدا للظاهرة، تنقلت “الشروق” إلى بعض المطاعم السورية في وسط العاصمة.. كانت الساعة تشير إلى الثالثة مساء، عندما لاحظنا تجمع عدد من المواطنين، نساء ورجالا أمام مطعم سوري، يدعى “قبة الشام” بشارع العقيد شعباني بميسونيي، الجميع كان يطلب كمية من الخبز السوري المسمى “الصاج”.

اقتربنا أكثر للتعرف على كيفية تحضيره.. فرأينا الشاب يضع عجينة هشة جدا على “مخدّة “بيضاء، ثم يلصقها على صفيحة حديدية ساخنة، في طريقة تشبه الى حدّ ما تحضير خبز التندوري الهندي، وبعد نضجها نتحصّل على خبزة كبيرة ورقيقة جدا، تشبه “المسمن” الجزائري. ويستعملها السّوريون في ساندويتشات الشاورما، أو للتغميس في طبق “اللبنة”.

خبز “الصّاج” السوري بـ 25 دج للخبزة

يتكون خبز ” الصّاج “، بحسب ما أخبرنا “وائل” وهو عامل بالمحل، من الفرينة والملح والماء فقط، مؤكدا أن الطلب كبير جدا عليه من الجزائريين في رمضان، حيث يبلغ سعر الخبزة الواحدة 25 دج. فشاهدنا مواطنين يشترون حتى 12 خبزة كاملة.

“سميرة” أم لطفلين قاطنة بشارع العربي بن مهيدي بوسط العاصمة، أكدت أن أبناءها، تعودوا على وجود خبز “الصاج” على مائدة الإفطار، جنبا مع الشاورمة واللبنة السورية.

الـ “كبّة” بـ 100 دج للواحدة

أثناء تواجدنا بالمحل، تفاجأنا للطلبات الكبيرة على الأكل السوري، خاصة وأنّ هذا المحل يعد وجبات محمولة في علب بلاستيكية.

ومن أنواع الأطباق الأكثر إقبالا من العائلات، بحسب ما شاهدناه، “اللبنة” السورية، وهي تعتبر من المقبلات، ومكونة من جبن طبيعي مع خيار وزعتر مضاف إليه زيت زيتون، بسعر 250 دج للطبق، وأيضا “الكبّة” وهي عبارة عن كريات متوسطة الشكل، تضم خليطا بين اللحم المفروم و”الفريك” السوري وتوابل معينة، بسعر 100 دج للحبة الواحدة.

عائلات تتسحر بـ “الشاورما” و”اللبنة”

وحتى الشاورما المخلوطة غير المطهية، فكان الطلب عليها كبيرا جدا، ومعظم العائلات التي اقتنتها تتناولها في السهرات، أو حتى في وجبات السحور، بحسب تصريحهم، ويعرضُ المحل أيضا وجبات بأرز “بسمتي” من مختلف التشكيلات.

وشاهدنا بعض المواطنين، اقتنوا قرابة خمس علب طعام كاملة، وهو ما يشكل طاولة رمضانية سورية متكاملة. وهو حال “أسماء” متزوجة حديثا بالعاصمة، أخبرتنا بأنها وزوجها متعودين على الأكل السوري، منذ أيام الجامعة، وخاصة ” الشاورما” و”اللبنة”. وقالت “مللنا من طبق الشوربة والبوراك وطواجن طيلة أيام رمضان، فأردنا إحداث تغيير ولا يوجد أفضل من الطعام السوري، الذي تعودنا عليه”.

مراقبة دورية للمطاعم السورية

وتخضع المطاعم السورية، على غرار بقية المهن والنشاطات، للمراقبة الدورية من طرف لجان المراقبة التابعة لمديرية التجارة، خاصة في شهر رمضان، حيث أفاد ممثل مديرية التجارة، عياشي دهار، في تصريح لـ”الشروق”، أنّ الإشكال لدى بعض المطاعم استعمالهم زيت القلي لأكثر من مرّة، خاصة عند قلي “الكبة”، حتّى يتحوّل لونه إلى الأحمر، وهو ما يؤكد تأكسده، وتسببه في مرض السرطان لمستهلكيه.

وأضاف دهّار، بأنّ الإشكال في المطاعم السورية وغيرها من المطاعم الأجنبية في الجزائر، ليس في النظافة، لأنهم غالبا يحترمون معايير السلامة، ولكن في مكونات أطباقهم التي يصعّب معرفة تواريخ صلاحيتها”.