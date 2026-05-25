الأغنام المستوردة تتجاوز المليون رأس.. ومنصة “أضاحي” تكشف آخر الأرقام

أظهرت البيانات المحينة للمنصة الرقمية “أضاحي” أن العدد الإجمالي للأغنام المستوردة في إطار التحضيرات لعيد الأضحى 2026 بلغ 1.001.136 رأس غنم، متجاوزًا بذلك الهدف المسطر المتمثل في استيراد مليون رأس.

وبحسب المعطيات المنشورة إلى غاية صباح اليوم الإثنين، وصل فعليًا إلى التراب الوطني 918.096 رأس غنم، فيما لا تزال 83.040 رأسًا أخرى في مراحل الشحن أو الاستيراد.

وتشمل الكميات المتبقية رؤوسًا من الأغنام توجد على متن وسائل النقل خلال عمليات التحميل بالموانئ والمطارات، أو في طريقها إلى الجزائر عبر البحر والجو، بينما تواصل حاليًا 7 سفن وطائرة عمليات استيراد المواشي.

كما أحصت المنصة ما مجموعه 95 سفينة وطائرة ضمن البرنامج المسطر لتوفير مليون رأس غنم تحسبًا لعيد الأضحى، سواء كانت متجهة نحو الجزائر أو بصدد تحميل شحنات الأغنام المستوردة.

وتتيح منصة “أضاحي”، التي استحدثتها وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، للمواطنين حجز الأضاحي إلكترونيًا، إلى جانب متابعة أعداد رؤوس الأغنام المستوردة، والتعرف على السفن التي تتولى شحنها ومساراتها، فضلاً عن الاطلاع على مواعيد وصولها بشكل آني ودقيق.

وكانت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري قد أعلنت، في 18 أفريل الماضي، انطلاق عملية حجز المواشي المستوردة الخاصة بعيد الأضحى 2026، تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون.

وجاءت العملية تطبيقًا لتوجيهات رئيس الجمهورية خلال اجتماع مجلس الوزراء المنعقد آنذاك، والتي شددت على ضرورة الالتزام بالصرامة وتسريع وتيرة تنفيذ برنامج استيراد مليون رأس غنم وتوزيعها على المواطنين قبل حلول عيد الأضحى.