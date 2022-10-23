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الأقوى منذ ماو تسي تونغ.. رئيس الصين يفوز بولاية تاريخية جديدة

الشروق أونلاين
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الأقوى منذ ماو تسي تونغ.. رئيس الصين يفوز بولاية تاريخية جديدة
ح.م
الرئيس الصيني، شي جينبينغ

حصل الرئيس الصيني، شي جينبينغ،الأحد، على ولاية ثالثة تاريخية على رأس الحزب الشيوعي، وفق وكالة الأنباء الرسمية، ليصبح بذلك أقوى قائد للصين منذ مؤسس النظام، ماو تسي تونغ.
بعد تعيين اللجنة المركزية الجديدة للحزب الشيوعي له، لولاية ثالثة من 5 سنوات، تعهد شي جينبينغ بـ”العمل بجدّ لإنجاز مهامنا”، حيث سيثبت رسميا على رأس الدولة لولاية جديدة في مارس 2023.
وفي كلمة ألقاها أمام الصحافة في قصر الشعب، قال شي أنه “لا يمكن للصين أن تتطور بدون العالم، والعالم أيضا بحاجة إلى الصين”.

مؤكدا “بعد أكثر من أربعين عاما من الجهود الحثيثة من أجل الإصلاح والانفتاح، حققنا معجزتين: تنمية اقتصادية سريعة واستقرار اجتماعي بعيد الأمد”.

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