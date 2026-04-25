الأمريكيون منافسون جدد لـ”سوناطراك” في سوق التكرير بإيطاليا

صندوق استثمار ضخم يعرض شراء مصفاة "إيساب" في صقلية

لاحت في الأفق فرضية دخول منافس أمريكي عملاق للشركة الوطنية للمحروقات “سوناطراك” في سوق الوقود والمشتقات النفطية بإيطاليا وأوروبا، من خلال عرض استحواذ على أكبر مصفاة “إيساب” النفطية بمدينة بريولو بجزيرة صقلية، وهي الأكبر في البلاد، ما يؤشر على احتدام المنافسة في هذا القطاع الذي أثبت جاذبيته، خصوصا بعد توالي الأزمات الجيوسياسية وإسقاطاتها على سوق الطاقة العالمي.

في هذا السياق، أفاد موقع “ميلانو فينانتسا” المرموق، والمتخصص في الشؤون الاقتصادية، الجمعة، أن صندوقا استثماريا أمريكيا ينشط في مجال البنية التحتية والطاقة قد قدم عرضا رسميا للاستحواذ على مصفاة “إيساب” (ISAB) في مدينة بريولو بجزيرة صقلية، وهي أكبر منشأة لتكرير النفط في إيطاليا، وذلك عبر إيداع خطاب نوايا لدى المالك الحالي “غوي إنرجي” القبرصية.

وحسب المصدر نفسه، فإن العرض الأمريكي لا يقتصر على البعد المالي فقط، بل يتضمن تصورا صناعيا يقوم على إشراك شريك استراتيجي آسيوي، يتمثل في مجموعة “بيرتامينا” الإندونيسية، إحدى أكبر الشركات النفطية في القارة الآسيوية والمدعومة من صندوق سيادي.

ويأتي هذا التحرك، وفقا للمصدر ذاته، في وقت كانت فيه مفاوضات أخرى متقدمة قائمة بين “غوي إنرجي” ومجموعة “لودويل” الإيطالية التابعة لعائلة أمتورو، والتي دخلت مرحلة تدقيق مالي بهدف الاستحواذ على حصة الأغلبية من المصفاة، في ظل علاقات تجارية قائمة أصلا بين الطرفين في مجال توريد وتداول المنتجات النفطية.

لكن دخول العرض الأمريكي-الإندونيسي على خط المفاوضات من شأنه إعادة خلط الأوراق في واحدة من أكبر عمليات إعادة هيكلة قطاع التكرير في جنوب أوروبا.

وتكتسي مصفاة “إيساب” أهمية استراتيجية كبرى، إذ تعد من أهم منشآت التكرير في إيطاليا، وتغطي نسبة 20 بالمائة من احتياجات السوق المحلية من المنتجات النفطية، كما تضطلع بدور محوري في ضمان أمن الإمدادات الطاقوية في البلاد.

وكانت السلطات الإيطالية قد صنفت المصفاة ضمن الأصول الاستراتيجية الوطنية، حيث خضعت سنة 2023 لإجراءات “السلطة الذهبية” عند انتقالها من المجموعة الروسية “لوك أويل” إلى المالك القبرصي الحالي، في إطار حماية القطاعات الحيوية المرتبطة بالطاقة.

غير أن المصفاة تواجه في المقابل صعوبات مالية، إذ سجلت سنة 2024 خسائر قدرت بـ333 مليون يورو، في ظل تحديات مرتبطة بتأخر تحديث البنية التكنولوجية، وهي إشكالية تراكمت منذ مرحلة الإدارة السابقة، من دون أن تفقد، رغم ذلك، طاقتها الإنتاجية التي تتجاوز 320 ألف برميل يوميا.

ويبرز في سياق العرض الأمريكي، عنصر المقارنة مع الوجود الجزائري في جنوب إيطاليا عبر مصفاة “أوغوستا” التابعة لمجمع “سوناطراك”، والتي لا تبعد عنها سوى بـ14 كيلومتر.

وكما هو معلوم، فإن مصفاة “سوناطراك” في “أوغوستا” بجزيرة صقلية الإيطالية تمتلك طاقة تكريرية بنحو 800 ألف طن شهريا من النفط الخام في وحدات التكرير الأولي والتحويل، أي ما يعادل قرابة 10 ملايين طن سنويا، علما أنها وعلى مدار السنوات الماضية، نجحت في الحصول على عديد الشهادات الإيطالية والأوروبية المطلوبة في مجال السلامة والمحافظة على البيئة والتطابق مع المعايير المطلوبة.

وتنتج المصفاة سنويا حوالي 1.7 مليون طن من البنزين و2.9 مليون طن من المازوت (الديزل)، إضافة إلى نحو 800 ألف طن من الزيوت الأساسية و900 ألف طن من الإسفلت.

وتتكون المنشأة من وحدتين إنتاجيتين متكاملتين تمتدان من التقطير الجوي إلى الزيوت الأساسية، وتضم تجهيزات صناعية متطورة تشمل عدة وحدات تكريرية، إضافة إلى وحدات إزالة الكبريت ومعالجة مركباته، إلى جانب منظومة تخزين واسعة تضم 275 خزانا، فضلا عن رصيفين بحريين في خليج ميناء أوغوستا لتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير وربط المصفاة بشبكات الإمداد الدولية، فضلا عن مستودعات للمشتقات النفطية بكل من باليرمو ونابولي.

تفاصيل العرض الأمريكي

ويقدم الصندوق الأمريكي، في إطار عرضه لشراء مصفاة “إيساب”، خطة لإعادة بعث هذا الأصل الصناعي، معتبرا أن الجمع بين القوة الصناعية للمصفاة ودعم مستثمر مالي متخصص في الاستثمارات طويلة الأمد يشكل فرصة “فريدة” لإعادة إطلاق نشاطها وتعزيز تنافسيتها في السوق الأوروبية.

ويقوم تصور العرض على رؤية صناعية متكاملة ترتكز على تحسين الكفاءة التشغيلية وتحديث التكنولوجيا المعتمدة داخل المصفاة، إلى جانب تعزيز البعد البيئي، مع توفير الموارد المالية الكفيلة بتنفيذ خطة صناعية طويلة المدى، في ظل التحولات السريعة التي يشهدها قطاع الطاقة عالميا.

ومن بين أولويات الخطة، تحسين جودة المنتجات ورفع المردودية، مع تركيز خاص على وقود الطائرات “جات فيال” (Jet Fuel)، إلى جانب رفع الكفاءة الطاقوية للمرافق وتحديث التقنيات الصناعية بهدف تعزيز القدرة التنافسية للموقع.