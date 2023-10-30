الأمم المتّحدة : الأونروا تؤوي أكثر من 672 ألف نازح فلسطيني في غزّة

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، أن منشأتها تؤوي أكثر من من 672 ألف نازح فلسطيني في قطاع غزّة.

قالت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاّجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أن منشأتها تؤوي أكثر من من 672 ألف نازح فلسطيني في قطاع غزّة. كما أضافت أنها ومنذ الـ7 أكتوبر فقدت 63 موظّفا قتل جرّاء القصف الإسرائيلي على القطاع.

وحسب البيانات التي قدّمتها الوكالة، اليوم الإثنين 30 أكتوبر، “ما يقرب من 672000 نازح داخليا في 149 منشأة تابعة للأونروا في مختلف أنحاء قطاع غزّة، ويواجهون ظروفا يائسة بشكل متزايد. وتعرّضت القدرة على تقديم المساعدة المنقذة للحياة لمزيد من العوائق بسبب انقطاع الاتصالات لمدة 36 ساعة والذي أثر على قطاع غزة بأكمله، بما في ذلك المنظمات الإنسانية، في الفترة ما بين 27 أكتوبر وحتى الساعات الأولى من يوم 29 أكتوبر.” تقول الأونروا.

الوكالة الأممية أشارت أيضا إلى أنه “مع توفر المساعدة المحدودة للغاية، واكتظاظ الملاجئ، تم الإبلاغ عن تصاعد التوترات بين مجتمعات النازحين. وتم الإبلاغ عن عدة عمليات اقتحام لمستودعات الأونروا ومراكز التوزيع، وتم الاستيلاء على المواد الغذائية وغير الغذائية.”

مقتل 63 من موظّفي الوكالة الأممية

وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، أفادت أيضا أنه ومنذ 7 أكتوبر، قُتل 63 من موظفي الأونروا وأصيب ما لا يقل عن 22 آخرين، كما تعرضت 44 منشأة تابعة للمنظمة للأضرار. هذا إضافة إلى مقتل 19 نازحا مقيما في مباني الأونروا وإصابة 310 آخرين.

الوكالة قالت أنه وخلال الـ72 ساعة الماضية، تم تسجيل إصابات لمباني الأونروا جراء القصف الإسرائيلي. إصابات، وإضافة للأضرار المادية التي لحقت بالمنشآة، تسببت بمقتل شخص واحد وإصابة 28 آخرين بين النازحين.

فقالت الوكالة أنه وبسبب قصف وقع بالقرب من مدرسة تابعة للأونروا في خان يونس، والتي تؤوي أكثر من 4800 نازح، أصيبت امرأتان (إحداهما حامل) وصبي وتم نقلهما إلى المستشفى. وتعرضت المدرسة لأضرار جانبية متوسطة.

كما أفادت الوكالة بسقوط شظايا داخل مدرسة أخرى في خان يونس بسبب غارة قريبة. وتأوي المدرسة أكثر من 4000 نازح. ولم يبلغ عن وقوع إصابات بين النازحين.

وتأثرت مدرسة في المنطقة الوسطى بأضرار جانبية ناجمة عن قصف مبنى مجاور. وقُتل أحد النازحين وأصيب 25 آخرون. وتأوي المدرسة حوالي 14400 نازح، حسب معطيات وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”.